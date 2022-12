Acleris silana, nuovo insetto scoperto in Calabria/ Fa parte di famiglia Tortricidae

Un nuovo insetto denominato “Acleris silana” Trematerra è stato scoperto a Massiccio della Sila, in Calabria: il nome deriva proprio dal territorio di origine. Il micro-lepidottero appartenente alla Famiglia Tortricidae. L’identificazione è avvenuta attraverso il materiale studiato dal gruppo del professore Pasquale Trematerra, docente presso il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università del Molise.

“Da tempo la fauna della Calabria, in particolare dei rilievi montuosi come il Pollino, la Sila, le Serre e l’Aspromonte ha interessato gli entomologi della nostra Università per le caratteristiche particolari e peculiari di quel territorio, dove si incrociano biodiversità faunistiche e floristiche provenienti dal nord Africa dalla Sicilia e dal vicino Oriente”, ha affermato in un nota l’Unimol.

Acleris silana è il nuovo insetto scoperto in Calabria: le caratteristiche

Le caratteristiche della “Acleris silana” Trematerra, il nuovo insetto scoperto in Calabria, si notano nelle immagini diffuse dal gruppo del professore Pasquale Trematerra, docente presso il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università del Molise, che lo ha identificato. L’esemplare di micro-lepidottero appartenente alla Famiglia Tortricidae (che comprende 1071 generi e 10387 specie) viene messo a confronto con la consimile Acleris ferrugana descritta nel 1775 da due entomologi Viennesi Denis & Schiffermüller.

