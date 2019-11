Acqua alta Venezia, allerta meteo rossa/ Diretta video: oggi nuovo picco alle 11.55

Acqua alta Venezia, imperversa il maltempo in Veneto: emessa una nuova allerta meteo rossa al Centro-Nord, allerta arancione negli altri settori della Regione. Ieri è stato raggiunto il picco di acqua alta a 154 centimetri, nuovi picchi in programma nella giornata di oggi e di domani: fortunatamente, sarà un dato inferiore rispetto agli ultimi tre giorni, toccando quota 120 centimetri. Disposta la chiusura per Piazza San Marco, la Basilica e Palazzo Ducale, con il 70 per cento del centro storico allagato, mentre sono stati sospesi i mezzi di trasporto pubblici. Confermata anche per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, con il sindaco Luigi Brugnaro che ha invitato residenti e turisti a evitare spostamenti. Ricordiamo che il primo cittadino è stato nominato commissario per l’emergenza. Purtroppo abbiamo registrato altre vittime: trovati morti madre e figlio nella loro casa nel sestiere Castello, sono stati avvelenati dal monossido di carbonio.

ACQUA ALTA VENEZIA, MOSE: “NON ERA POSSIBILE INNALZARE DIGHE”

Negli ultimi giorni si è discusso molto del Mose, progetto in fase di realizzazione concepito per difendere Venezia e la sua laguna dalle acque alte. Il Governatore Luca Zaia ed il Centrodestra spingono per completare l’opera, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha posto come obiettivo fine lavori il 2021. Anche Vittorio Sgarbi ai nostri microfoni ha confermato che «il Mose è necessario». Ma c’è di più: come riporta Ansa, negli atti sottoscritti tra Consorzio Venezia e il Provveditorato alle opere pubbliche per il Veneto è messo nero su bianco che nel corso del 2019 sono previste prove tecniche del Mose a “mare calmo” e nel 2020 quella a “mare grosso”. Per questo motivo, fonti Cvn hanno evidenziato che non era possibile innalzare le dighe mobili in occasione della marea eccezionale registrata la notte del 12 novembre 2019. In merito alla possibilità dell’innalzamento parziale di alcune delle barriere mobili, esiste solo una simulazione di tipo matematico ma non sperimentale: secondo il modello, prevista una variazione positiva della marea valutata in 1-2 centimetri.

ACQUA ALTA VENEZIA, CHIESTA ATTIVAZIONE UE PER FONDI STRAORDINARI

La situazione acqua alta a Venezia ha mobilitato le forze politiche per ciò che concerne i fondi necessari per la ricostruzione e per il risarcimento danni. Il Gruppo PPE, attraverso una lettera firmata da Manfred Weber e Antonio Tajani, ha chiesto l’attivazione immediata del Fondo di solidarietà europeo e del Meccanismo di Protezione civile UE per far fronte alla situazione creatasi. Intervistato da Coffee Break, il leader della Lega Matteo Salvini ha inviato un messaggio al Governo: «Bisogna fare in fretta: abbiamo proposto di stanziare un miliardo prendendolo dai 3 miliardi che il governo pensa di dare a chi fa la spesa con carte di credito e bancomat. Città e Regione chiedono di essere coinvolti». E’ scesa in campo anche Milano, come annunciato dal sindaco Pd Beppe Sala: «Milano a sostegno di Venezia. Venerdì 29 novembre il Teatro alla Scala alzerà il sipario per una rappresentazione straordinaria del trittico di balletto con il Boléro di Ravel, e i fondi raccolti saranno destinati al Teatro La Fenice che ha subito pesanti danni per l’acqua alta e ha momentaneamente sospeso le attività».

Qui la diretta video live dell’acqua alta in Piazza San Marco a Venezia



