Acqua alta Venezia, allerta meteo/ Video, 140 cm in Laguna: Piazza S.Marco allagata

L’allerta meteo è praticamente in tutta Italia, ma Venezia vive ore di ansia per l’eccezionale acqua alta che sta portando la marea nella Laguna a livelli da record: in giornata l’apice sarà raggiunto dalla quota di 140 centimetri attorno alle 23 di questa sera, con l’allarme lanciato direttamente dal Centro Maree del Comune di Venezia. «Situazione meteorologica altamente dinamica. Si invita a seguire gli aggiornamenti che verranno emessi ogni ora», specifica il bollettino maltempo del Centro Maree veneziano, in costante aggiornamento per via del maltempo “ballerino” di queste ultime ore. In mare aperto la situazione non è poi migliore visto che il Cnr già segnala 120 centrimetri di altezza della marea, con relativi disagi per chi lavoratori, cittadini e turisti nella città più affascinante del mondo. L’allerta eccezionale deriva dall’ondata di maltempo del “minimo depressionario” sull’Adriatico Settentrionale, recitano le previsioni meteorologiche stilate dal Centro del Comune di Venezia. Oggi e domani sono stati chiusi gli asili nido e le scuole dell’infanzia per decisione diretta del sindaco Brugnaro, con gli aggiornamenti nel pomeriggio che potrebbero dare altri provvedimenti per la giornata di mercoledì.

ACQUA ALTA A VENEZIA: IL VIDEO IMPRESSIONANTE

Entrando nello specifico sulle previsioni dell’acqua alta – mentre i turisti scattano foto con le gambe completamente immerse nella piazza San Marco allagata – il picco di mare alta si avrà appunto in serata con i 140 centimetri predetti. Circa il 60% della città potrà essere interessato dal fenomeno: secondo il Centro Maree, un altro picco di marea è atteso nella nottata con una previsione che da 145 centimetri potrebbe arrivare fino a 155, superando così il recente record del 29 ottobre 2018. Stante l’allarme, il Comune di Venezia ha ricordato a cittadini e turisti come le passerelle tradizionali garantite durante l’alta marea «non garantiscono la transitabilità in caso di marea superiore ai 120 centimetri e, pertanto, si raccomanda alla popolazione di uscire nelle fasce orarie solo in caso di estrema necessità». Il servizio di trasporto pubblico sui battelli di Actv potrebbe sospendere il servizio in alcuni canali: come da circolare, in caso di acqua alta sopra il metro e venti centrimetri, i canali utilizzabili restano solo Canal Grande, Canale di Cannaregio, Rio Novo e, per i soli mezzi di soccorso ed emergenza, il Canale delle Galeazze.

