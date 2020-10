Acqua alta Venezia/ Allerta rossa: alzato il Mose per la prima volta

Acqua alta a Venezia, entra in azione il Mose. Il Veneto è tra le regioni più colpite dal maltempo in queste ore ed è stata diramata allerta rossa. Particolare attenzione va a Venezia: da ieri venti di scirocco che, secondo le previsioni, potrebbero rafforzarsi con il trascorrere delle ore. Condizioni favorevoli al fenomeno dell’alta acqua, dunque: il Centro maree del Comune ha annunciato una marea di 135 centimetri a mezzogiorno. E, come dicevamo, entra in azione il Mose: ad annunciarlo il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. «Ci siamo, io andrò lì (alla bocca di porto) verso le 9 per seguire da vicino quanto accade», le sue parole ai microfoni dell’Ansa. L’agenzia evidenzia che, in base al provvedimento della Capitaneria, dalle ore 7 è vietata la navigazione alle tre bocche di porto della Laguna

ACQUA ALTA VENEZIA, ENTRA IN AZIONE IL MOSE

«Siamo in allerta rossa per il maltempo, speriamo che non piova come dicono le previsioni. Ho sentito il commissario del Mose, Elisabetta Spitz, e so che si attiveranno le paratorie, per la prima volta non sarà un test semplice», aveva evidenziato Luca Zaia a proposito del possibile ritorno dell’acqua alta a Venezia. Ricordiamo che al Mose mancano alcuni elementi accessori e per il momento può essere utilizzata solo in modalità provvisoria. Le tre prove effettuate fin qui – la prima il 10 luglio e l’ultima l’11 settembre – hanno dato esito positivo: sono serviti 50 minuti per alzare tutte le 78 paratoie nelle tre bocche di porto. Oggi, invece, sarà la prima volta in presenza dell’acqua. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.



