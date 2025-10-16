Secondo l'ISS l'acqua del rubinetto è assolutamente sicura per il consumo umano: secondo HERA permetterebbe di risparmiare 600 euro all'anno

Tra falsi miti e credenze radicate in un passato che è stato superato, ancora oggi buona parte degli italiani non si fidano a bere l’acqua del rubinetto di casa spesso associata a numerosi rischi per la salute, tra i quali i famosi (o famigerati) calcoli renali: un’abitudine, secondo gli esperti, scorretta perché oltre a essere del tutto sicura per la salute nella quasi totalità dei casi; secondo Hera l’acqua del rubinetto permetterebbe di risparmiare circa 600 euro all’anno a famiglia.

Prima di arrivare ai calcoli di Hera, è importante partire dalla realtà scientifica dietro all’acqua del rubinetto: secondo una recente analisi condotta dall’Istituto Superiore della Sanità, da 2,5 milioni di analisi effettuate negli acquedotti di 18 regioni – che coprono grosso modo il 90% della popolazione complessiva -, in poco meno del 100% dei casi l’acqua risultava essere del tutto salutare, entro i parametri di sicurezza fissati dallo stesso ISS.

Le uniche criticità riscontrate dall’ISS nelle analisi dell’acqua del rubinetto – in appena l’1,6 per cento dei casi – erano relative ai cosiddetti “parametri indicatori“: si tratta di aspetti che potrebbero al più influire sul sapore, sull’odore o sul colore dell’acqua, ma senza alcun tipo di impatto negativo sulla salute dei cittadini; ma nonostante questo l’Istat rileva che quasi il 33% degli italiani nutre una ferma sfiducia nei confronti dell’acqua del rubinetto.

L’analisi HERA sull’acqua del rubinetto: “Più di 1 miliardi di bottiglie di plastica in meno e 600 euro di risparmio”

Venendo a noi, insomma, possiamo facilmente riassumere l’analisi dell’ISS con il fatto che l’acqua del rubinetto nella quasi totalità dei casi è assolutamente sicura per il consumo umano, fermo restando che per ovvie ragioni l’Istituto non ha potuto indagare lo stato delle tubature, spesso critico in alcuni condomini; ma è comunque qui che si inserisce la seconda analisi condotta dall’HERA, multiutility nei servizi ambientali, con sede a Bologna.

Secondo HERA, infatti, non solo consumare l’acqua del rubinetto è del tutto sicuro, ma permette anche di risparmiare soldi e di fare del bene al pianeta: infatti, se tutti i clienti della multiutility bevessero direttamente dai loro rubinetti, si potrebbero risparmiare ai sistemi di smaltimento dei rifiuti più di un miliardo di bottigliette di plastica all’anno; mentre visto che l’acqua del rubinetto costa solo 2,63 euro per mille litri (rispetto ai 380 dell’acqua confezionata), all’anno una famiglia potrebbe risparmiare fino a 600 euro.