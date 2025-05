Qual è la miglior acqua minerale in circolazione? Un aiuto per capirlo ce lo dà Altroconsumo, che ha stilato la sua classica classifica annuale delle migliori acque in vendita presso la grande distribuzione, stabilendo quindi quali siano quelle più salutari e senza la presenza di sostanze rischiose per la salute dell’uomo. La particolarità di questa classifica è quella di regalare sorprese, anche perchè spesso e volentieri si associano a marchi di prestigio, qualità migliori, ma invece, stando all’analisi di Altroconsumo, non sembrerebbe affatto così. Il lavoro è molto interessante visto che per la maggior parte dei consumatori l’acqua è semplicemente acqua: è fresca, buona e disseta, indipendentemente dal fatto che abbia o meno le bollicine, ma cosa si nasconde al suo interno?

Dieta della longevità di Harvard/ Lo studio: “Ecco che cosa mangiare per invecchiare in salute”

Il test è stato condotto su 21 marche che sono in commercio nel nostro Paese, come ricorda il Corriere della Sera attraverso il suo sito web, e giunge dopo che Nestlé ha fatto sapere di aver utilizzato sulle proprie acque dei trattamenti vietati (attraverso l’utilizzo dei raggi ultravioletti), per preservarne la sicurezza alimentare. L’associazione italiana si è concentrata in particolare sulla presenza dell’acido trifluoroacetico, noto anche come Tfa, che fa parte a sua volta dei Pfas, delle sostanze nocive che si accumulano nell’ambiente e che vengono definite “eterne” in quanto non si degradano mai. Si tratta ovviamente di “prodotti” che non fanno bene all’uomo, soprattutto a lungo andare, e tenendo conto che l’acqua è bevuta tutti i giorni, a volte anche fino ad uno o due litri ogni 24 ore, si capisce quanto sia importante comprendere quale sia la loro concentrazione nell’acqua minerale.

Mal di stomaco, quali cibi assumere e quali evitare?/ Dal pollo ai pomodori: alimenti consigliati o meno

ACQUA MINERALE ALTROCONSUMO, LE PEGGIORI

Sulle 21 marche sei hanno ottenuto l’insufficienza per via di una presenza troppo elevata di Tfa, superando il limite massimo di presenza di Pfas prevista dalla legge per quanto riguarda le acque potabili. Ovviamente noi riportiamo solo i dati di Altroconsumo, ma la classifica boccia alcune marche molto diffuse come Acqua Panna, ma anche Levissima, così come l’acqua di Esselunga Ulmeta, ma anche Maniva e Saguaro (l’acqua della Lidl). In queste acque è stata riscontrata un’alta concentrazione di Tfa ma anche di arsenico.

Bocciata anche un’altra acqua minerale storica, leggasi Fiuggi, al cui interno è stato trovato (anche in questo caso), un elevato livello di arsenico, oltre ad essere penalizzata per il suo packaging che avrebbe un alto impatto ambientale. L’acqua Fiuggi è venduta in bottiglie di vetro che si possono trovare in dei cartoni ma anche in una confezione di plastica, ed evidentemente quest’ultima è stata ritenuta poco “green”. Ma quali sono state invece quelle migliori? Attenzione a Blues Sant’Antonio, l’acqua dell’Eurospin, che è stata considerata la migliore in assoluto dal punto di vista della presenza di Tfa.

Antonino Cannavacciuolo/ “Mia moglie una grande madre, ho fatto tanti sacrifici: non li rifarei”

ACQUA MINERALE ALTROCONSUMO, LE PIU’ PREMIATE

Si tratta di un’acqua che ha un costo molto basso, solo 0,17 euro al litro, e ciò conferma quanto detto in precedenza: prezzi e “fama” non vanno di pari passo a qualità secondo Altroconsumo. Bene anche un’altra acqua minerale “poco quotata” come Valpura, l’acqua della catena di supermercati Conad, e infine premiata San Benedetto Eco Green, che è un’acqua naturale (non gassata), che è stata premiata per il suo ridotto impatto ambientale. Ma come è stato condotto il test?

Sono stati analizzati vari parametri, ad esempio la sua composizione chimica, ma anche la presenza di sostanze nocive ed inquinanti, quindi l’impatto ambientale della confezione e un’analisi infine sulle etichette. Su 21 acque esaminate più della metà hanno “passato il turno”, visto che undici hanno ottenuto un giudizio buono, anche se il Tfa è risultato essere una costante. Questa sostanza si crea dopo dei processi industriali e può rimanere nell’ambiente praticamente a vita, avendo effetti nocivi sul nostro organismo.