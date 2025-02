Qual è il momento migliore per bere acqua durante la giornata? Il nostro corpo deve mantenersi idratato, un’azione fondamentale non soltanto per il nostro benessere fisico ma anche mentale. Come ricorda Cook del Corriere della Sera, l’acqua è infatti un grande alleato di alcune nostre funzioni vitali, a cominciare dal giusto mantenimento della nostra temperatura. Si pensi ad esempio a quando fa molto caldo o a quando si svolge un’attività fisica: idratarsi permette al nostro organismo di recuperare i liquidi persi a causa della sudorazione, favorendone quindi il raffreddamento.

Se non bevessimo acqua, il corpo potrebbe surriscaldarsi, subendo ad esempio quello che viene definito anche “colpo di calore”, che può portare anche a delle gravissime conseguenze. Ma bere l’acqua è fondamentale non soltanto per la temperatura, ma anche per la digestione, visto che senza liquidi questa azione fondamentale di stomaco e intestino potrebbe in qualche modo “incepparsi”, provocando ad esempio una indigestione o dei fastidi.

ACQUA, PERCHE’ E’ IMPORTANTE BERLA

Chi è disidratato, inoltre, rischia di non riuscire a concentrarsi al meglio o di avere delle scarse prestazioni cognitive, con tutto ciò che ne consegue. Che dire poi della funzione renale, che attraverso l’acqua depura il nostro organismo, ma l’acqua è un bene anche per la nostra pelle, il funzionamento dei muscoli e quello del nostro sistema nervoso.

E’ quindi fondamentale bere acqua, un alimento che non può mai mancare nella nostra dieta, anche se bisognerebbe seguire dei consigli. Come spiega Francesca Morganti, nutrizionista, chi ha problemi come ad esempio il reflusso, potrebbe bere uno o due bicchieri di acqua durante i pasti, mentre idratarsi di più fra un pasto e l’altro, con una idratazione mantenuta nel corso della giornata. Ci sono comunque dei momenti della giornata in cui bere l’acqua è un vero e proprio toccasana, indipendentemente dai propri problemi di salute.

ACQUA, BISOGNEREBBE INIZIARE LA GIORNATA CON UN BEL BICCHIERE

Secondo la dottoressa Morganti, bere subito appena svegli, magari un po’ di acqua tiepida, sarebbe perfetto (va bene anche una tisana). Bisogna quindi continuare a bere di giorno, mentre di notte, ovviamente il consumo diminuisce ma qualora ci si svegliasse e si ha sete, va benissimo bere dell’acqua. E’ comunque consigliato non bere troppo di sera o di notte, pena il rischio di doversi alzare più volte mentre si dorme per andare al bagno.

L’ideale sarebbe quindi una buona idratazione fino al tardo pomeriggio, dopo di che bisognerebbe ridurre gradualmente il consumo di acqua. In generale chi beve poco si sente più stanco e spossato di chi invece ha una buona idratazione, e si corre anche il rischio di subire un calo di memoria e di concentrazione, di conseguenza è fondamentale bere durante le fasi di studio e di lavoro. Ma quanta acqua andrebbe bevuta ogni giorno? L’uomo necessità di più acqua della donna per della massa magra superiore, che deve essere idratata. Il consumo di acqua va comunque rapportato all’attività fisica e alla temperatura esterna, e si può comunque arrivare a bere anche tre litri di acqua.