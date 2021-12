Acquario, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Amore, lavoro e salute: crisi da superare in…

Acquario, oroscopo 2022: che anno sarà secondo le previsioni di Paolo Fox?

L’oroscopo Paolo Fox 2022 è protagonista anche per quanto riguarda l’Acquario. Il noto astrologo ha raccontato il nuovo anno sulle righe di DiPiù Tv specificando alcuni aspetti molto interessanti e altri che qualcuno magari non si sarebbe voluto sentir dire. Saturno entrerà nel segno e questo permetterà di capire che si vive una vita che non si vuole. Arriverà così una forte voglia di ribellarsi ad alcune regole con l’intenzione di tagliare via anche alcuni rami secchi. Il pianeta inoltre favorirà le passioni permettendo al segno di togliersi qualche bella soddisfazione. L’equilibrio è una delle mete importanti da raggiungere con un obiettivo messo nel mirino da diverso tempo. Si alterneranno anche piccole e grandi incertezze in alcuni mesi non facili. Non bisogna però avere paura di fare degli sbagli se si segue il proprio istinto forse a volte farsi trascinare potrebbe essere importante. Tra i vip legati a questo segno ci sono Michelle Hunziker, Alessandra Mastronardi e Lorena Bianchetti.

Oroscopo Paolo Fox 2022/ Pesci, Capricorno e Pesci: amore, lavoro e salute

Amore, cosa ci svela Paolo Fox nell’oroscopo 2022? Crisi da superare con la condivisione

L’amore è un lato molto seguito dell’oroscopo Paolo Fox 2022 che ne parla anche per il nuovo anno dell’Acquario. La crisi che si sta attraversando da un po’ di tempo si può superare e per farlo la chiave è la condivisione. Questa arriva tramite pensieri, emozioni ma anche per scelte comuni legata alla vita di tutti i giorni. Si deve subito ricostruire un percorso che insieme si stava per abbandonare. Negli ultimi due anni il segno è cambiato decisamente e questo deve invitare a comprendere anche la resistenza delle altre persone che si frequentano e che devono metabolizzare queste novità. Se si vive insieme a una persona intelligente si riuscirà a trovare la strada della sua comprensione rapidamente e senza problemi. Giove si troverà da maggio in posizione favorevole e permetterà di trasformare in positivo le relazioni, il pianeta è in grado di ricostruire situazioni che sembravano compromesse. Non è da escludere che i single possano trovarsi a vivere improvvisamente delle relazioni speciali e in grado di cambiare la vita.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Lavoro, le previsioni dell’oroscopo 2022 di Paolo Fox: crescono i contatti

Il 2022 sarà un anno importante per il lavoro per l’Acquario come ci dice l’oroscopo Paolo Fox. Questo perché si imbastiranno molto presto dei contatti, dei discorsi interessanti con tante idee che potrebbero portare a guadagno e realizzazione. Alcuni potrebbero decidere di formare un’associazione per dare vita a un nuovo modo di lavorare. Il segno continua a prediligere l’ambito creativo e proprio per questo avrà la forza di dare una svolta con un colpo di coda solo se ci si mette di impegno. L’Acquario pensa sempre di più alla soddisfazione e alla realizzazione che ai soldi, che sono importanti ma non sono tutto. Proprio per questo potrebbe arrivare un rifiuto a un’offerta importante e magari l’entusiasmo per un’altra decisamente più bassa ma che propone un’avventura più avvincente. Alla fine gli sforzi verranno premiati anche perché quando si fa qualcosa che piace ci si mette di impegno. Attenzione però a non essere realisti perché in quel caso si va incontro a dei rischi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Salute, oroscopo Paolo Fox 2022: riposare è fondamentale

E ora volgiamo lo sguardo alla salute per l’Acquario, seguendo l’oroscopo Paolo Fox 2022. L’anno inizierà in maniera complicata con un percorso che sarà in salita e per il quale servirà grande forza. Se si riusciranno a tenere alta l’attenzione si supereranno pure dei problemini che si vivono da fin troppo tempo. Già dall’anno scorso sono arrivati dei miglioramenti, ma il problema in questo caso è la fretta che rischia di essere cattiva consigliera in grado di rovinare tutto quello fatto per migliorare e guarire. Il modo migliore per uscire dai guai fisici che si vivono è seguire i consigli del medico, curando anche l’alimentazione. Anche dormire bene la notte può dare una mano nel cercare di ricostruire un equilibrio che molto spesso è stato messo in dubbio dalla volontà di strafare. Attenzione alle spese che purtroppo si dovranno affrontare in questo campo e non potranno essere messe in secondo piano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA