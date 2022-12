Acquario, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: traversata non facile

Acquario, oroscopo 2023 di Branko: le previsioni per il nuovo anno

L’oroscopo Branko 2023 dell’Acquario si apre con una bellissima Venere nel segno, tuttavia i vari movimenti planetari dell’anno fanno presagire a una traversata non facile. La liberazione da Saturno comporta una svolta positiva, ma mette ordine nei conti personali, mentre l’opposizione di Giove, da maggio, e una Venere troppo polemica, da giugno in poi, porterà stanchezza al termine del primo semestre. Molto più positiva l’ultima parte del 2023, con novembre e dicembre più rilassati e fortunati. Da segnalare la sosta temporanea in Acquario di Plutone: pianeta potente e foriero di tante novità rivoluzionarie.

Amore, oroscopo 2023 di Branko: Venere nel cielo dell’Acquario

Il 3 gennaio Venere entra nel tuo cielo e avrai una gran voglia di innamorarti, promette l’oroscopo Branko 2023 dell’Acquario! Il suo influsso positivo prosegue anche in febbraio, quando si sposta nel vicino segno dei Pesci: la sessualità è stimolante e intensa. I raggi positivi dell’astro proseguono fino a metà anno, ma poi entra in Leone e vivrai un momento di insicurezza e crisi: non ti sentirai abbastanza amato e sarai molto polemico con il partner. In agosto, questo lungo transito potrebbe farti perdere la testa, provare emozioni insolite e tu che sei così razionale non sei abituato: attenzione a non esserne sopraffatto! Per fortuna a ottobre il pianeta dell’amore lascia l’opposizione e riprende il suo moto normale. In novembre entra in un segno amico, e questo gioverà a tutta la sfera emotiva, ma anche a quella professionale, sottolinea l’oroscopo di Branko 2023 dell’Acquario. L’anno si conclude con stelle amiche e simpatiche, con Venere in Sagittario, un segno molto affine alle tue caratteristiche, perché parla di condivisione, incontri vivaci e grandi ideali.

Lavoro, Oroscopo 2023 di Branko: Saturno lascia l’Acquario

Le novità più significative dell’anno si riveleranno in marzo e aprile: Saturno lascia definitivamente il tuo segno e si sposta in Pesci. Questo per te significa rimettere ordine nelle finanze, chiudere debiti e potrai farlo serenamente, in quanto Marte ti sostiene con vigore, annuncia l’oroscopo Branko 2023 dell’Acquario. C’è però un altro evento di grande interesse, che rappresenta anche un enigma per tutto lo zodiaco: Plutone si presenta alle porte del tuo segno in aprile, anche se per poco (a giugno torna indietro), ma darà un assaggio di quello che sarà un passaggio definitivo nel 2024. Plutone è il signore della vita e della morte e quando arriva influenza tutto lo zodiaco, ma rappresenta per te magnetismo, ambizione, sete di potere, creatività, istinto ed energia sessuale. Si tratta di una grande scommessa: cosa accadrà nella tua vita e in quella degli altri? Da maggio dovrai affrontare l’opposizione di diversi pianeti, da Giove a Mercurio, ma fortunatamente Marte tornerà super positivo a settembre e ti consentirà di ripartire con forza e di raccogliere i frutti di un anno tormentato che però può riservare molte sorprese, grazie a Saturno e Plutone.

Salute: cosa prevede l’oroscopo 2023 di Branko per l’Acquario?

La salute è protetta da Marte per i primi tre mesi dell’anno, ma attenzione in maggio, quando Giove diventerà contrario: particolarmente delicati saranno i cambi di Luna e potresti soffrire di coliche, disturbi respiratori e pressione alta, dice l’oroscopo Branko 2023 dell’Acquario. Prenditi cura di te per tutta l’estate, poi da settembre Marte torna in Bilancia e sarà una ventata di energia che rinvigorisce. Attenzione in novembre, perché il pianeta rosso sarà in posizione antipatica, ma da dicembre torna il sereno e potrai goderti una fine dell’anno in tutta tranquillità.











