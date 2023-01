Acquario, Oroscopo 2023 Paolo Fox/ Previsioni nuovo anno: aria di cambiamenti

Oroscopo Paolo Fox 2023, Acquario: voglia di libertà e stimoli nuovi. Cosa cambia rispetto all’anno appena passato?

E finalmente ci siamo, ecco l’atteso appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox 2023 per quanto riguarda il segno dell’Acquario. Cosa devono aspettarsi i nati sotto questo segno per il nuovo anno alle porte? Nelle previsioni del noto astrologo abbiamo tutte le risposte e anche parecchi suggerimenti per quanto riguarda l‘amore, la salute ed il lavoro. L’esperto ha infatti realizzato un ricco approfondimento, fornendo consigli utili per affrontare al meglio i prossimi dodici mesi, con l’auspicio che sia un anno migliore per tutti i segni dello zodiaco. Ecco quindi cosa prevede per questo nuovo anno l’Oroscopo Paolo Fox 2023 per quanto riguarda il segno dell’Acquario.

Cosa cambia rispetto all’anno passato? Paolo Fox sottolinea la ricerca della serenità da parte degli Acquario. Lo scopo di questo segno è raggiungere la libertà e di liberare la propria creatività, ma qualcuno dovrà chiedersi se gli obiettivi sono davvero realistici nel momento in cui si è sempre bastian contrari. Quando si presenta davanti una nuova idea, il primo stimolo è di ribaltarla, anche se allo scopo di migliorarla. Il 2023 si prospetta un anno in cui i nati sotto questo segno sentiranno l’esigenza impellente di liberare tutto ciò che hanno nella testa. Bene, ma bisognerà fare grande attenzione a non dire troppo e in alcuni casi occorrerà restare più abbottonati e prudenti, tenendo a bada la voglia di cambiare il mondo.

Oroscopo Paolo Fox 2023, ecco che anno sarà per l’Acquario in amore: ostacoli e rischio ribellione

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, l’Oroscopo Paolo Fox 2023 suggerisce caldamente alle coppie con problemi di cuore a parlarsi fin da subito. Specialmente tutte quelle coppie che, in passato, hanno già avuto dei problemi o incontrato determinati ostacoli. Il rischio è di ribellione per tutti quegli Acquario che si sentono intrappolati in una relazione. La natura di questo segno, d’altra parte, non si addice alle abitudini e può crescere quindi l’esigenza di dare spazio alla propria vitalità. Per quanto riguarda i single, invece, molti Acquario potrebbero avvertire il desiderio di essere amati, forse per sentirsi meno soli. Altri potrebbero invece comprendere l’interessante opportunità di restare soli piuttosto che azzardare promesse non sostenibili.

Acquario, oroscopo Paolo Fox 2023, cosa aspettarci in salute e lavoro: la riscoperta di se stessi

L’Oroscopo Paolo Fox 2023 per il segno dell‘Acquario rivela che il nuovo anno potrebbe comportare grandi cambiamenti lavorativi. Chi è impiegato potrebbe improvvisamente ritrovarsi a vivere nuove esperienze, magari per mano del destino o più semplicemente per via di una scelta personale. Cresce il desiderio di diventare sempre più forti, anche se il nuovo anno rispolvererà il desiderio di dedicarsi a qualche vecchio hobby trascurato. Le persone più mature ritroveranno slancio, riscoprendo le passioni adolescenziali. Per quanto riguarda la salute, il consiglio è di iniziare l’anno facendo un po’ di sano movimento. Il cielo sorride a tutti quegli Acquario che hanno deciso di affrontare problemi fisici importanti. Qualche fastidio potrà insorgere già nel mese di gennaio a proposito di intolleranze alimentari.











