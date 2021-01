Acquario, Oroscopo Paolo Fox 2021/ Che anno sarà? Nuova e ritrovata energia

Acquario, Oroscopo Paolo Fox 2021: Che anno sarà?

Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per il 2021 in merito all’Acquario. Apparite sin da subito come un segno con una nuova energia e forza grazie al quale sarete tra quelli che vivranno un 2021 eccezionale. Il vostro ruolo è quello di vero e proprio protagonista di questo anno, mettendo da parte quel momento di difficoltà vissuto durante il 2020 e che vi ha visto dover fare tantissime scelte sia dal punto di vista sentimentale, sia professionale. Una possibilità di affrontare in maniera diversa il mondo che vi circonda grazie anche alla vostra caratteristica di essere un segno che rappresenta la continua evoluzione e i cambiamenti, e che nei primi mesi dell’anno otterrà un influsso positivo da parte di due pianeti come Giove e Saturno che rappresentano proprio il progresso.

Amore: grandi possibilità secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Amore: La presenza di pianeti che illuminano positivamente il vostro segno nei primi mesi dell’anno e in particolare intorno al 10 febbraio, influenzerà molto sia l’ambito sentimentale sia quello lavorativo. Infatti in questi mesi sentirete una forte spinta a cercare di rivoluzionare tutta la vostra vita e a cambiarla. Potrete vivere una vera e propria crescita sia nel vostro modo di rapportarvi agli altri, ma anche dal punto di vista spirituale, un elemento molto importante nella vostra esistenza quotidiana. In amore dopo il mese di gennaio in cui risentite delle difficoltà dell’anno precedente, avrete la possibilità di crescere: questo sarà il momento più adatto per esempio, per dare una spinta alle vostre relazioni e l’occasione di pensare ad avere un figlio.

Oroscopo Paolo Fox, focus Lavoro: momento di dedicarsi a un’attività creativa

Lavoro: Per ciò che concerne il lavoro, quest’anno è il momento di poter scegliere di dedicarsi a un’attività creativa e che vi permetterà di esprimere in pieno voi stessi e i vostro modo di essere. Infine per ciò che concerne la fortuna, l’influsso di Giove e la presenza di un Saturno vi permetteranno di poter avere ottime occasioni con una crescita esponenziale alla fine del mese di agosto.



