Acquario, Pesci, Toro e Ariete: l’Oroscopo di Paolo Fox oggi, 25 ottobre 2022

Inizia un nuovo martedì 25 ottobbre 2022 con l’Oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario vive giorni nervosi ma bisogna fare attenzione se questa tensione si riversi in amore. L’agitazione non deve prendere il sopravvento. Per i Pesci, ci saranno novità nei prossimi mesi. Se un programma non è andato bene si potrà recuperare nelle prossime settimane. Per l’Ariete, stanno passando le opposizioni planetarie che hanno portato dei problemi: va meglio anche in amore. Infine il Toro, che anche ha opposizioni da superare ma bisogna soprattutto capire da cosa sia rappresentato l’ostacolo.

Oroscopo di Paolo Fox martedi 25 ottobre 2022: Acquario e Pesci, le stelle

Oroscopo Acquario, per te sono giorni agitati in cui potresti innervosirti ed essere più affaticato per vari motivi. Attenzione, però: se questa tensione si riversa in amore, sono guai! Queste per te sembrano essere giornate distratte: potresti combinare dei guai incredibili, proprio a causa della tua distrazione, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se questa agitazione prende il sopravvento, rischi di discutere inutilmente con qualcuno.

Oroscopo Pesci, c’è un periodo di graduale recupero, soprattutto in vista dei prossimi mesi, in cui ci saranno novità. A settembre c’è stato un momento particolare con un piccolo stop. Come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, se un programma non è andato bene, si potrà recuperare nelle prossime settimane. Se adesso non hai tutto sotto controllo e non c’è una visione chiara del futuro, entro la primavera 2023 recupererai forza. Questa giornata risulta essere interessante.

Oroscopo di Paolo Fox di Ariete e Toro, opposizioni planetarie

Oroscopo Ariete, piano piano stanno passando quelle opposizioni planetarie che hanno portato problemi. Questo Giove sempre molto forte dice di prepararsi ad una grande missione. I rapporti sentimentali non cambiano di certo dall’oggi al domani, ma con queste stelle possiamo dire che sarà più facile vivere le relazioni rispetto ad ottobre, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Toro, queste opposizioni planetarie rappresentano una sorta di scoglio da superare per te. Dunque bisogna capire da cosa è rappresentato questo ostacolo. Forse, negli ultimi tempi, hai dovuto discutere più del previsto, sul lavoro o magari nei rapporti sentimentali. L’amore paga pegno. L’Oroscopo di Paolo Fox dice: attenzione nelle relazioni in cui non si trova il giusto equilibrio.













