Acque contaminate da Pfas in Lombardia/ La Regione: “Limite superiore in due comuni del lodigiano”

La Regione Lombardia ha fatto sapere che nelle acque potabili di due comuni del lodigiano, leggasi Crespiatica e Corte Palasio, è stato riscontrato un valore di concentrazione di Pfas “superiore al limite di sicurezza come somma” se “confrontato con i valori dell’Istituto Superiore di Sanita”. Questo quanto si legge sul sito de Il Giorno, riportando la relazione inviata dalla regione a Greenpeace, dopo che quest’ultima aveva richiesto di accedere agli atti.

MILANO CHIUDE L'AREA C ALLE AUTO?/ L'egoismo travestito da green dei soliti radical chic

Le evidenze, viene specificato, si basano su campioni che sono stati raccolti nel 2021 e nel 2022. Greenpeace aveva lanciato l’allarme lo scorso mese di maggio, ricevendo rassicurazioni dalla regione e smentite, ma ora, come sottolinea Il Giorno, sarebbe stato lo stesso Palazzo Lombardia a fare un passo indietro. Nel reporto dell’associazione ambientalista si evidenziava la situazione di rischio nei comuni di Caravaggio e Mozzanica, in provincia di Bergamo, ma in questo caso la Regione ha fatto sapere che: “il valore somma di Pfas non è presente nei dati” inviati. Nel frattempo Greenpace ha proseguito i campionamenti facendo sapere di aver presentato esposti presso le procure di Bergamo, Brescia, Como, Milano, Lodi, Varese.

CATASTO E CASE GREEN/ "Tra 6 giorni un blitz Ue contro gli italiani, subito un patto Roma-Berlino"

ACQUE CONTAMINATE PFAS LOMBARDIA, LE ULTIME INDAGINI DI GREENPEACE

“Undici campioni su 31, pari a circa il 35% del totale – la nota di Greenpeace – rivelano la presenza di Pfas nelle acque potabili di diversi Comuni lombardi. I campioni, analizzati da un laboratorio indipendente, sono stati raccolti tra il 12 e il 18 maggio scorso, per la maggior parte da fontane pubbliche, spesso collocate in parchi giochi o in prossimità di scuole primarie: punti sensibili perché i minori potenzialmente esposti alla contaminazione sono soggetti a maggior rischio”.

E ancora: “In quattro casi è stata riscontrata una contaminazione da Pfas superiore al limite della Direttiva europea 2184 del 2020, pari a 100 nanogrammi per litro: è avvenuto proprio a Caravaggio e Mozzanica, a Corte Palasio e Crespiatica. Per fare un confronto – proseguono gli ambientalisti – in presenza di concentrazioni analoghe oltre 20 Comuni veneti furono inseriti dalla Regione nell’“area rossa” e la popolazione fu sottoposta a screening sanitari”. Si attende ovviamente la replica di Regione Lombardia.

FOVOLTAICO/ Vexuvo investirà 1,5 miliardi nei prossimi 3 anni: ecco il piano di sviluppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA