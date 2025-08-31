Dopo crollo del 2023, accessibilità all’acquisto di case in Europa mostra segnali di ripresa con la riduzione dei tassi BCE ma l'indice resta sotto la media

ACQUISTO CASA, STUDIO SUL MERCATO IMMOBILIARE

L’acquisto casa è diventato un miraggio in Europa, non solo in Italia: colpa anche delle misure della Banca centrale europea (Bce), che ha condotto un’analisi i cui risultati puntano il dito proprio contro l’istituzione bancaria europea. In attesa di scoprire come il governo Meloni intenda affrontare la questione concretamente, è doveroso soffermarsi sulla politica monetaria, perché essa ha un ruolo decisivo.

DALLA GERMANIA/ Merz annuncia le riforme d’autunno, ma l'economia resta ancora al palo

La Banca Centrale Europea mira a mantenere l’inflazione intorno al 2%. Per farlo, modifica i tassi di interesse: li aumenta quando l’inflazione sale troppo o li riduce per stimolare l’economia. Queste scelte si riflettono direttamente sui mutui bancari e, a cascata, sulle compravendite immobiliari e sui consumi legati alle abitazioni.

CRISI FRANCIA/ "La Spagna mostra che c'è un'alternativa all'austerità dell'Ue"

Di fatto, il mercato della casa diventa così uno dei principali canali attraverso cui le decisioni della BCE influenzano l’economia reale.

MUTUI, INFLAZIONE E CASE: LA LEZIONE DELLA BCE

Gli economisti Niccolò Battistini e Johannes Gareis hanno elaborato un indice per valutare quanto sia accessibile acquistare un’abitazione. L’indicatore confronta il reddito medio delle famiglie con la rata tipica di un mutuo a 25 anni coperto per l’80% del valore dell’immobile.

Secondo le loro analisi, la fase più favorevole per i compratori si è registrata a fine 2016, mentre quella più sfavorevole è stata a metà 2023 (escludendo il periodo della crisi finanziaria del 2008). Negli ultimi mesi la situazione mostra segnali di miglioramento, ma l’indice rimane circa il 10% al di sotto della media degli ultimi vent’anni.

Prezzi libri scolastici/ Aumenti insostenibili: l'accusa di Antitrust

Dal giugno dello scorso anno la Bce ha cominciato a ridurre i tassi e, di conseguenza, l’indice di accessibilità è aumentato. Secondo i due economisti, questa tendenza dovrebbe portare alla ripresa delle vendite immobiliari quest’anno. Inoltre, lo slancio dovrebbe estendersi anche al consumo di beni per la casa e contribuire a incentivare la domanda complessiva nell’economia.

Per gli economisti della Banca centrale europea ci sono, tuttavia, delle sfide da affrontare: dai dazi Usa alle tensioni geopolitiche.