Il calciomercato sorprende ancora: mentre tutti parlano di nomi blasonati, in nerazzurro arriva un talento inglese che nessuno si aspettava.

Ogni estate, puntualmente, il calciomercato si trasforma in un teatro di illusioni, speranze e colpi di scena. I tifosi sognano, i giornali rilanciano voci, i social esplodono a ogni notizia, e mentre l’attenzione si concentra su un nome ormai inflazionato, le società lavorano nell’ombra su piste completamente diverse.

Calciomercato Fiorentina News/ Kean, ci sono tre diversi scenari. Pioli, c'è l'ufficialità (12 luglio 2025)

È la regola non scritta del mercato: ciò che si dice spesso non accade, e ciò che succede arriva quasi sempre all’improvviso, senza preavviso, magari in un giorno qualunque di luglio. E proprio oggi, una di quelle notizie che nessuno si aspettava ha fatto irruzione nella scena.

Ecco chi arriva in nerazzurro dalla Premier

Perché mentre tutti si concentrano sui soliti obiettivi, la società nerazzurra che sta muovendosi con intelligenza e lungimiranza, guardando dove altri non guardano. E lo sta facendo puntando su un talento che arriva dalla Premier League, un classe 2002 con piedi da regista offensivo e visione da veterano. Un nome che, fino a ieri, nessuno accostava alla Serie A, ma che da oggi potrebbe diventare il protagonista di una trattativa sorprendente: James McAtee, trequartista inglese di proprietà del Manchester City.

Calciomercato Lazio News/ Guendouzi, cresce l'ottimismo! E su Romagnoli...

Infatti, parliamo di un giocatore che Pep Guardiola ha fatto crescere nel vivaio dei Citizens e che ha già fatto intravedere lampi di classe durante l’ultima esperienza in prestito allo Sheffield United. Non è uno di quei nomi che riempiono le prime pagine, ma chi segue il calcio con attenzione sa benissimo di chi si tratta: un profilo tecnico, elegante, moderno, capace di agire tra le linee e di cambiare ritmo in un attimo. Non è il classico colpo da copertina, ma uno di quelli che poi ti ritrovi titolare fisso, decisivo, e magari anche uomo mercato tra un paio d’anni.

Calciomercato Roma News/ El Aynaoui, proseguono i contatti. In attacco Ferguson o Hojlund (12 luglio 2025)

E così, nel silenzio generale, i nerazzurri hanno iniziato a muoversi. Contatti, primi sondaggi, apertura totale da parte del giocatore, che sembra incuriosito dalla prospettiva di misurarsi con il calcio italiano. Però, per portarlo via dal City, servirà un investimento importante. Si parla di una base d’asta che parte da 20 milioni di euro, una cifra che potrebbe salire se altri club europei dovessero inserirsi nella corsa.

Ora, a fare sul serio, è l’Atalanta. Proprio la Dea, da sempre attentissima ai giovani di prospettiva, starebbe valutando con grande attenzione l’operazione. E in un’estate in cui tutti si aspettano nomi noti e operazioni scontate, ecco che da Bergamo potrebbe arrivare la mossa più intelligente e inattesa del mercato. James McAtee non è un colpo da titolo facile, ma è il tipo di scommessa che l’Atalanta ha già saputo trasformare in oro. E questa volta potrebbe davvero essere il suo prossimo gioiello.