Acr Messina: indagati due calciatori per violenza sessuale/ Minorenne abusata

Sono finiti sotto indagine con accuse gravissime, due calciatori della squadra Acr Messina, compagine calcistica messinese che milita in Serie D. Stando a quanto riportato in queste ultime ore da numerosi quotidiani online, fra cui l’agenzia Ansa e il Giorno, i due giocatori sarebbero accusati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza minorenne.

I fatti contestati, come riferisce La Gazzetta del Sud, sarebbero avvenuti durante il secondo lockdown, precisamente nel mese di novembre del 2020, e nelle scorse ore il sostituto procuratore Roberta La Speme, ha emesso verso i due un avviso di conclusione delle indagini preliminari con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima, inchiesta nata dopo che il padre della vittima aveva denunciato il tutto ai carabinieri. In base a quanto si conosce, entrambi gli indagati sarebbero stati maggiorenni all’epoca dei fatti che vengono loro contestati, ma sembra che nella vicenda sia coinvolta anche una terza persona, che le indagini dei carabinieri stanno cercando di identificare, anche se non è ben chiaro se la stessa abbia partecipato attivamente o meno alla presunta violenza sessuale.

CALCIATORI DELL’ACR MESSINA INDAGATI PER VIOLENZA SESSUALE: RAGAZZINA ASCOLTATA PIU’ VOLTE

I militari dell’Arma, come riferisce Il Giorno, hanno sentito più volte la ragazza abusata e anche i suoi famigliari per ricostruire nel dettaglio la vicenda, e pare che la ragazzina sia fortemente scossa, per questo è stata ascoltata con tutte le cautele del caso e rispettando ciò che è previsto dalla normativa vigente in materia di abusi nei confronti dei minorenni.

Le forze dell’ordine hanno deciso di ascoltare anche i famigliari della vittima in quanto la ragazzina avrebbe fatto delle confidenze ad uno di loro, che avrebbero poi indotto il padre a recarsi presso i militari della compagnia locale. Secondo quanto emerge, la Procura avrebbe chiarezza sui ruoli tenuti dai due calciatori messinesi, e la posizione di uno dei due sarebbe più grave e marcata rispetto a quella del compagno.

