Acts of violence/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis (oggi, 2 settembre)

Acts of violence vain onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 2 settembre, alle ore 21:30. Si tratta di una pellicola americana prodotta nel 2018 dalla casa cinematografica Oasis Films mentre la distribuzione è stata gestita dalla Lionsgate Premier in collaborazione con la 01 Distribution. La regia è stata affidata a Brett Donowoho, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Nicolas Aaron Mezzanatto, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Edd Lukas con le musiche scritte da James T. Sale. Nel cast di questa pellicola sono presenti tra gli altri Bruce Willis, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton Holmes, Melissa Bolona e Sophia Bush.

Acts of violence, la trama del film

Ecco la trama di Acts of violence. Roman oltre ad essere un ex militare, è soprattutto un uomo innamorato che vuole coronare il proprio sogno d’amore e sposare la propria fidanzata. Purtroppo la sua felicità viene messa pesantemente a rischio non appena la sua fidanzata viene rapita da alcuni uomini che hanno incentrato il proprio business sul traffico internazionale di essere umani.

La donna rapita potrebbe dunque essere destinata ad una vita di prostituzione o peggio ancora uccisa per vendere gli organi. Roman potendo contare sull’aiuto dei suoi fratelli che a loro volta sono stati degli ex soldati, decide di partire seguendo le tracce per riuscire a rintracciare i trafficanti e quindi ritrovare la propria adorata sposa. Sarà un’avventura che richiederà un estremo coraggio e soprattutto la capacità di saper gestire al meglio alcune situazioni particolarmente pericolose.

Non avendo modo di trovare la pista giusta, decide di far leva sulle proprie conoscenze e in particolar modo si rivolge ad un detective della polizia americana per riuscire ad avere informazioni quanto più approfondite possibili. La collaborazione tra i due sarà estremamente fruttuosa in quanto il poliziotto da diverso tempo è sulle tracce di questa organizzazione malavitosa di livello internazionale per cui può effettivamente consentire allo stesso Roman di avere notizie molto importanti che potrebbero fare la differenza.

Naturalmente la missione che verrà svolta all’estero, dovrà essere molto attenta anche perché bisognerà fare i conti con una burocrazia Internazionale che é stata appositamente corrotta dalla stessa organizzazione malavitosa in maniera tale che il traffico di esseri umani non potesse avere a che fare con qualsiasi genere di intralcio. Roman e l’amico poliziotto insieme all’aiuto dei propri fratelli riusciranno così finalmente a trovare la fidanzata e salvarla da quella che sarebbe stata una morte certa.

Video, il trailer del film Acts of violence





