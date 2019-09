Ad Astra/ Brad Pitt, eroe nello spazio da oggi al cinema: lo sci-fi intimista, trama

Esce oggi sul grande schermo “Ad Astra”, il film di fantascienza di James Gray, reduce dal grande successo di critica e pubblico alla Mostra del Cinema di Venezia. Protagonista uno spettacolare Brad Pitt che offre una delle sue migliori interpretazioni al punto tale da poter ambire alla conquista dell’Oscar come migliore attore. Dopo George Clooney con Gravity, ora tocca ad un altro bello del cinema cimentarsi nello spazio e secondo gli esperti della Nasa, Pitt se la caverebbe addirittura meglio del suo collega. E così il divo di Hollywood conquista grazie alla sua bravura nella pellicola il titolo di interpretazione più intensa della sua carriera. Merito dello stesso film, uno sci-fi introspettivo che indaga soprattutto il microcosmo interiore del Maggiore Roy McBride interpretato da Brad Pitt nel ruolo del protagonista ed al tempo stesso il mistero dell’Universo. Roy sarà chiamato a compiere una doppia impresa: se da una parte sarà chiamato a partecipare ad una missione su Marte nel tentativo di impedire che termini la vita sulla Terra, dall’altra sarà coinvolto anche in una faccenda personale. Il padre, interpretato da Tommy Lee Jones, in realtà non è morto come gli avevano fatto credere. Il genitore, partito 16 anni prima a caccia di tracce di vita extraterrestre, può minacciare ora il futuro dell’intera umanità.

AD ASTRA CON BRAD PITT: DA OGGI NELLE SALE

Brad Pitt, in vista della sua partecipazione nella pellicola Ad Astra si è ritrovato a porsi numerose domande, soprattutto in tema di vulnerabilità e forza. Parlando della pellicola da oggi nelle sale, come riferisce l’Ansa ha spiegato: “Roy e’ in un momento particolare della sua vita in cui la sua chiusura al mondo non funziona più e ne sta diventano consapevole. E’ insomma vulnerabile”. Il suo è certamente un personaggio oltremodo intimista e a chi gli domanda da dove abbia preso ispirazione, il divo del cinema replica: “Non si deve certo andare lontano. Per quanto cerchiamo di nascondere le ferite che ci portiamo dietro dalla nostra infanzia, quelle ferite sono dentro di noi, dobbiamo solo tirarle fuori. E se un attore e’ sincero lo spettatore alla fine lo sente e ti premia”. Ad Astra è un film prodotto dallo stesso Pitt che riesce nell’impresa di spingersi oltre, esattamente come Roy che rischia tutto e punta non solo verso Nettuno, alla ricerca del padre, ma anche verso una verità intima.

