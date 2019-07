Ad Astra, video trailer e poster/ Il film con Brad Pitt atteso a Venezia 76

Tra i film più attesi della stagione cinematografica, Ad Astra di James Gray arriverà nelle sale americane il prossimo 20 settembre 2019 (il 26 settembre in quelle italiane, ndr), ma la sua premiere avrà luogo in Italia. Come vi abbiamo anticipato, il film con protagonista Brad Pitt verrà presentato a Venezia 76 e c’è grande curiosità per il nuovo progetto del regista di C’era una volta a New York e Civiltà perduta. E non solo: dopo First Man di Damien Chazelle, Ad Astra potrebbe essere il prossimo film “spaziale” ad aprire il Festival di Venezia. Prodotto da Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, James Gray, Anthony Katagas, Rodrigo Teixeira e Yariv Milchan, il lungometraggio del cineasta statunitense narra l’importante missione spaziale affidata all’astronauta Roy McBride, fondamentale per risolvere un mistero che è la chiave per la sopravvivenza dell’umanità.

AD ASTRA, VIDEO TRAILER E NUOVO POSTER

Per sapere se Ad Astra sarà il film di apertura di Venezia 76 occorrerà aspettare qualche ora – annuncio atteso domani o al più tardi venerdì 19 luglio – ma nel frattempo è stato pubblicato un altro poster che mette al centro il protagonista indiscusso della narrazione: un Brad Pitt invecchiato ad hoc e che, con un’interpretazione degna di nota, potrebbe mettere un tassello importante in vista degli Oscar 2020. Le riprese del film sono iniziate a metà agosto 2017 a Santa Clarita, in California e il budget totale a disposizione del regista è stato di 50 milioni di dollari. James Gray non ha nascosto le sue ambizioni nelle scorse settimane, l’obiettivo è quello di portare sul grande schermo «la miglior rappresentazione dello spazio mai vista in un film», e l’attesa sale a dismisura…

Check out the new poster for #AdAstra, starring Brad Pitt. Tune in tomorrow to see the new trailer. See Ad Astra in theaters September 20th. pic.twitter.com/CuWfdD3hVU — Ad Astra (@adastramovie) 17 luglio 2019





