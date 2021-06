Ad Ovest del Montana/ Su Rete 4 il film con Buddy Ebsen (oggi, 6 giugno)

Ad Ovest del Montana va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 6 giugno, a partire dalle ore 17. Si tratta di una pellicola del 1964 realizzata negli Stati Uniti d’America con la regia affidata a Burt Kennedy il quale si è occupato della sceneggiatura mentre il soggetto è stato ideato da Van Cort.

Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Paul Vogel, il montaggio è stato eseguito da Frank Santillo mentre le musiche della colonna sonora sono frutto del lavoro di George Bassman. Nel cast della pellicola sono presenti tra gli altri Buddy Ebsen, Keir Dullea, Lois Nettleton, Barbara Luna, Warren Oates e Paul Fix.

Ad Ovest del Montana, la trama del film

In Ad Ovest del Montana ci troviamo nel vecchio selvaggio West dove l’unica legge ancora a farsi sentire è quella del più forte e del più veloce con la pistola. Uno sceriffo in pensione di nome Will sta per tornare nella sua vecchia cittadina nello stato del Montana per seguire anche l’estrema volontà testamentaria di un suo caro amico.

Quest’ultimo ha deciso di affidare a Will il compito di occuparsi della gestione della sua proprietà, in particolare di un ranch nel quale è presente un numero consistente di bestiame. Insomma il vecchio sceriffo dovrà fungere da tutore del giovane figlio dell’amico fino a che quest’ultimo non sarà ritenuto in grado di gestire tutto da solo. Il rapporto con il ragazzo si dimostra immediatamente molto complicato anche perché il giovane ha uno stile di vita per così dire dissoluto e per nulla indirizzato sul sacrificio.

Avendo a cuore le sorti del figlio dell’amico il vecchio sceriffo decide di spendersi accuratamente affinché il tutto possa essere gestito nella maniera corretta, in particolare si fa venire in mente l’idea di affiancare al ragazzo una donna bella e il dirigente. Finalmente dopo una lunga ricerca lo sceriffo trova una splendida donna di nome Hanna, proprietaria di un saloon, che le permette di fare la conoscenza della giovane affascinante Jeannie.

Purtroppo ci saranno una serie di intoppi che sembrano far saltare il matrimonio tra cui la presenza di un bambino di ben sei anni, figlio della stessa donna salvo poi avere la certezza di aver fatto la scelta giusta. Infatti questa convivenza forzata del ragazzo con la moglie imposta dallo sceriffo saprà dare i suoi frutti e soprattutto far capire al ragazzo di come quello che considera un suo caro amico in realtà era pronto per soffiargli tutta la proprietà.

