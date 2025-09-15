Tutto quello che c'è da sapere su Ada Alberti: dal padre astrologo all'amore e al matrimonio con Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti.

Ada Alberti è una delle astrologhe più famose della televisione italiana che, con il tempo, è riuscita a conciliare la sua passione per l’astrologia con la televisione dove è solita svelare l’andamento delle stelle al pubblico. Originaria di Catania, ha ereditato la passione per le stelle dal padre. Anche quest’ultimo, infatti, era astrologo ed è venuto a mancare nel 2020, un anno dopo la morte della mamma di Ada Alberti che, sui social, ha salutato i genitori. Una passione, quella per l’astrologia, che Ada Alberti ha coltivato sin da giovanissima non immaginando che sarebbe diventata una vera professione.

«Quando ho iniziato a studiare astrologia non ci credevo affatto, credevo più ai fenomeni paranormali. Ma quando ho iniziato a studiarla, la cosa mi sbigottiva, ero basita. Più non credevo e più la studiavo, però ho avuto molte dimostrazioni che è vero. Si può prevedere anche cosa accadrà tra dieci anni, però, rimango basita anch’io di questo e di come riesco a coniugare la mia spiritualità col mondo della televisione», ha raccontato lei qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Sicilia Web.

Ada Alberti e il matrimonio con Franco Oppini

Oltre alle sue previsioni astrologiche, in tv, Ada Alberti ha parlato spesso anche del matrimonio con Franco Oppini con cui sta insieme da tantissimi anni. Per Oppini, si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Alba Parietti da cui ha avuto il figlio Francesco. Oppini e Ada Alberti si sono incontrati per la prima volta nel 2001 e tra loro scattò immediatamente la scintilla al punto che, due anni dopo, erano già sposati.

Parlando del suo rapporto con la moglie, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Nuovo, Franco Oppini ha dichiarato: «Il nostro segreto è fare l’amore 8 ore al giorno». La Alberti, invece, ha svelato che tra loro c’è stata subito “una passione bruciante. Ho capito subito che sarebbe stato al mio fianco per sempre”.

