Ada Alberti, moglie Franco Oppini/ Alba Parietti, confronto pacifico e senza colpi di scena?

Ada Alberti, sposata con Franco Oppini dal 2003, nel salotto di Live – Non è la D’Urso, in onda domenica 8 novembre, è pronta ad un confronto con l’ex moglie del marito, Alba Parietti. Due donne forti, indipendenti che sono riuscite a creare un rapporto di stima e rispetto per il bene di Francesco, il figlio nato dall’amore tra Alba e Franco Oppini. Ada Alberti è entrata nella vita di Oppini quando Francesco era solo un bambino permettendo al marito di essere sempre presente nella vita del figlio senza mai intromettersi. “E’ stato a Milano, dove abita Francesco, fino a quando aveva 20 anni. Ha messo da parte la sua carriera per lui e lo ha seguito in tutto, studi compresi”, ha fatto sapere Ada Alberti su Instagram. Un rapporto rispettoso nato grazie alla collaborazione con Alba. Due donne intelligenti che non si sono mai fatte la guerra e che, questa sera, sono pronte ad un nuovo confronto con la presenza di Franco Oppini.

ADA ALBERTI E ALBA PARIETTI, CONFRONTO A NON E’ LA D’URSO

Nello studio di Live – Non è la D’Urso, Alba Parietti, Ada Alberti e Franco Oppini sono pronti a confrontarsi per poter, poi, accogliere Francesco quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Tra Alba Parietti e Ada Alberti non c’è mai stato alcun problema. “L’abbiamo invitata al nostro matrimonio e per lei c’è sempre stato un profondo rispetto, in quanto è la madre del figlio di Franco, Francesco. I rapporti sono splendidi”, ha dichiarato tempo fa Ada Alberti. Gli ottimi rapporti tra l’attuale moglie e la Parietti che partecipò anche al matrimonio, sono stati confermati anche da Franco Oppini che, in un’intervista rilasciata tempo fa a La Vita in diretta, dichiarò: “E ancora adesso Alba ogni tanto la consulta per qualche questione d’amore riguardanti i suoi fidanzati“. Il confronto nel salotto di Non è la D’Urso, dunque, sarà tranquillo, pacifico e senza colpi di scena?



