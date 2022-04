Ada Alberti, moglie Franco Oppini/ “Il nostro segreto? Fare l’amore 8 ore al giorno”

Chi è Ada Alberti?

Ada Alberti è la seconda moglie di Franco Oppini. L’attore, dal 1980 al 1991 sposato con Alba Parietti, con la quale ha avuto un figlio, Francesco, nato nel 1982, ha sposato nel 2003 l’astrologa, con la quale ha ritrovato l’amore dopo la separazione e anni da solo. Il primo incontro tra i due è avvenuto nel 2001, nel corso di una sfilata milanese. “Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto. Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante. Ho capito subito che sarebbe stato al mio fianco per sempre”, ha raccontato qualche tempo fa Oppini sulle pagine del settimanale Nuovo.

Franco Oppini/ "Con mio figlio Francesco un bellissimo rapporto. Su Alba Parietti..."

Il segreto per far andare bene il matrimonio è proprio la loro grande passione, che li tiene occupati dal parte della giornata. A detta di Franco Oppini, sempre sulle pagine del settimanale Nuovo, tra i due ci sarebbe un’intesa da urlo che li porterebbe ad “amarsi” per gran parte della giornata. L’ex marito di Alba Parietti, infatti, ha rivelato di impiegare ben otto ore al giorno nel fare l’amore con Ada Alberti: “Il nostro segreto è fare l’amore per otto ore al giorno. Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto”. Una versione poi confermata anche da lei stessa.

Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti/ "Ada Alberti fa da paciere"

Ada Alberti e il rapporto con Franco Oppini

Ada Alberti ha conosciuto Francesco quando questo era poco più che adolescente. permettendo al marito di essere sempre presente nella vita del figlio senza mai intromettersi. La donna ha instaurato fin da subito un buon rapporto con il ragazzo e con la ex moglie di Franco, Alba Parietti. Sui social, qualche tempo fa, l’astrologa ha dichiarato: “Franco è stato a Milano, dove abita Francesco, fino a quando aveva 20 anni. Ha messo da parte la sua carriera per lui e lo ha seguito in tutto, studi compresi”.

Anche con Alba Parietti, ex moglie di Franco Oppini, il rapporto è ottimo: tra le due c’è rispetto che poi negli anni si è trasformato anche in affetto. “L’abbiamo invitata al nostro matrimonio e per lei c’è sempre stato un profondo rispetto, in quanto è la madre del figlio di Franco, Francesco. I rapporti sono splendidi”, aveva dichiarato tempo fa Ada Alberti. Qualche tempo fa a La Vita in diretta, Franco Oppini dichiarò: “E ancora adesso Alba ogni tanto la consulta per qualche questione d’amore riguardanti i suoi fidanzati“. Dunque tra le due negli anni è nato un bel rapporto anche per il bene di Francesco.

ALBA PARIETTI E FRANCESCO, EX MOGLIE E FIGLIO FRANCO OPPINI/ "Due grandi rapporti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA