Ada Alberti, moglie Franco Oppini/ La morte del padre e della madre a poca distanza

Ada Alberti è la moglie di Franco Oppini. Dopo il matrimonio con Alba Parietti, durato dal 1980 al 1991, l’attore ha sposato l’astrologa nel 2003. Il primo incontro risalirebbe a due anni prima, nel 2001, a una sfilata milanese, quando l’oroscopo avrebbe predetto ad Ada che avrebbe incontrato l’amore della sua vita. “Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto. Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante. Ho capito subito che sarebbe stato al mio fianco per sempre”, ha raccontato Oppini sulle pagine del settimanale Nuovo. Oppini e la Alberti vivono insieme a Roma e quest’anno festeggeranno 19 anni di matrimonio: “Oggi io e te amore mio festeggiamo 18 anni di matrimonio, ne abbiamo passate tante insieme, ma per mano siamo arrivati fin qui più forti e innamorati che mai. Qual’è il segreto? L’amore ed il rispetto! Auguri amore mi Siamo stati bravi ed ora viviamo in un paradiso, grazie, buon anniversario di matrimonio”, ha scritto lo scorso giugno l’astrologa, nel giorno del loro anniversario.

Ada Alberti, la morte dei genitori

A dicembre 2020 Ad Alberti ha perso il padre Rosario. L’astrologa ha annunciato la morte del genitore con un post su Instagram: “Ciao papà, avevi superato il Covid-19 ma poi… l’agghiacciante tuo addio. Voglio pensarti di nuovo con mamma… ti, vi saluto con un disperato sorriso per il vostro felice riabbraccio”. Anche il padre era astrologo e aveva trasmesso la sua passione alla figlia. L’anno prima la Alberti ha perso la madre, malata da tempo: “Te ne sei andata dopo anni di dolore, ora sei in cielo e sei guarita mamma. Ti amerò per sempre. Ora sei libera, guarita finalmente. Salutami Dio mamma”. Intervistata da Il giornale dopo la morte del padre, Ada Alberti ha ricordato il grande amore dei suoi genitori: “Lui ha avuto un amore nei confronti di mia madre incredibile. Chiunque rimaneva stupito del legame che avevano che era così indissolubile che solo la morte ha potuto separare. Due persone stupende i miei genitori”.

