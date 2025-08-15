Ecco l'oroscopo di Ada Alberti (15 agosto 2025): le previsioni in vista di Ferragosto

Anche a Ferragosto l’oroscopo può essere un alleato prezioso per vivere al meglio la giornata e affrontare questo momento che segna l’inizio del conto alla rovescia verso la fine dell’estate. Al momento non è stato pubblicato un oroscopo giornaliero di Ada Alberti dedicato al 15 agosto, tuttavia dalle sue previsioni settimanali emergono spunti interessanti per capire come potrebbero andare le cose in questa giornata di festa. Ma, andiamo ad analizzare i segni nel dettaglio.

Oroscopo Ada Alberti, oggi 12 agosto 2025/ Da Ariete a Vergine: Cancro al top, Leone amore in bilico

Prima di tutto, l’Ariete è alle prese con la tensione che Marte in Bilancia porta dentro e, per questo, può essere facile irritarsi, soprattutto in coppia. Il Toro, al contrario, può aspettarsi una svolta sul lavoro importante. Per i Gemelli, c’è la possibilità anche di nuove conquiste sentimentali, mentre per il Cancro si prospetta un Ferragosto in salita: le tensioni con il partner possono aumentare, quindi meglio ritagliarsi momenti per sé e assorbire le energie prima che inizi la routine di settembre. Il Leone sembra pronto a brillare sia sul lavoro sia in amore, così come la Vergine che, dopo un periodo di stallo, ritrova slancio e determinazione.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, 11-17 agosto 2025/ Da Bilancia a Pesci: Capricorno e Acquario in bilico

Oroscopo Ada Alberti: le previsioni per Ferragosto

Secondo le previsioni settimanali dell’oroscopo di Ada Alberti, la Bilancia si troverà nella condizione di dover mettere in chiaro alcune situazioni, soprattutto nei rapporti dove da tempo regna l’incertezza. Difatti, l’energia di Marte spinge a dire quello che si pensa e a chiedere rispetto, anche se questo potrebbe creare qualche tensione momentanea. Lo Scorpione, invece, dopo giorni di nervosismo può respirare un po’ di più. Il Sagittario vivrà una fase di passaggio, con possibili novità professionali che iniziano a prendere forma proprio in questi giorni, con un Ferragosto all’insegna di incontri stimolanti.

Oroscopo Ada Alberti 30 luglio 2025, previsioni su amore e lavoro/ Bilancia affaticati, Pesci vincenti!

Tra i segni che dovranno muoversi con maggiore cautela c’è il Capricorno, che avrà davanti giornate in cui la diplomazia sarà essenziale. Dopodiché, l’Acquario si troverà in una posizione un po’ instabile, dunque meglio evitare discussioni e conservare le energie per progetti che stanno maturando. Infine, i Pesci attraversano un periodo delicato nei legami affettivi, ma Ferragosto può offrire un’occasione per riavvicinarsi a qualcuno, ma solo se si lasciano da parte vecchi rancori e si sceglie di affrontare le cose con maggiore serenità.