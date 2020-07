Ada Alberti “Prevedere Covid? Ho avuto paura”/ “Non è finita, Giove in Capricorno…”

Gli astrologi avevano giù previsto tempo fa che il 2020 sarebbe stato un anno terribile. “Noi astrologi siamo soliti studiare in estate il cielo dell’anno – le parole di Ada Alberti, famosa astrologa ospite fisso di “Pomeriggio e Mattino 5”, rilasciate all’edizione del 26 luglio del quotidiano IlGiornale – ed è stato proprio allora che mi sono spaventata, dopo aver visto la presenza di ben quattro pianeti congiunti come Marte, Giove, Saturno e Plutone nel segno del Capricorno”. La Alberti ricorda come questa particolare congiunzione “che palesare un 2020 di ristrettezze e di difficoltà, perché la congiunzione Giove/Saturno avviene ogni 20 anni”. Tra l’altro, sottolinea la stessa astrologa “Giove in Capricorno è in caduta (si dice in caduta quando un pianeta si trova nel segno opposto alla sua esaltazione)”, quindi “il suo significato di portatore di benessere (Giove) viene notevolmente ridotto dal significato del Capricorno”.

ADA ALBERTI: “ORA MI PREOCCUPA IL LUNGO ANELLO DI SOSTA DI MARTE IN ARIETE”

Se poi ci aggiungiamo la congiunzione Plutone/Saturno “che indica periodi di spaccatura nell’assetto politico mondiale, sommati al transito di Marte, è facile dedurne il significato funesto”. La Alberti ammette comunque di non aver mai pensato ad una pandemia, ma piuttosto “ad un anno di ristrettezze e di austerity”, anche se qualche sentore lo si aveva già da Nettuno in Pesci, che “rivela malattie virali nel 2019 per il transito di Giove in Sagittario, più evidenti nel 2020 per le congiunzioni elencate sopra”. Una congiunzione, quella fra Plutone e Saturno, a cui la stessa astrologa ha sempre dato il significato di “lutto”, aggiungendo che “Il benessere (Giove) è e sarà, per tutto il 2020, a beneficio di pochi, ovvero dei potenti”. In merito all’economia del 2021, invece: “Si dovranno azzerare i rischi e gli azzardi nelle imprese, soprattutto non si dovranno sperperare i guadagni, perché la condizione finanziaria del paese sarà piuttosto oscillante e complessa e non solo nel 2021”. E anche i restanti mesi di questo funesto 2020, potrebbero non essere una passeggiata: “Ciò che adesso mi spaventa è il lungo anello di sosta di Marte in Ariete tra la fine di giugno e dicembre 2020. Marte è simbolicamente il pianeta della guerra e governa l’impavido Ariete, perciò è facile pensare che ci saranno scontri, atti sovversivi contro le forze armate più evidenti a fine anno 2020 ed inizio 2021”. Staremo a vedere…



© RIPRODUZIONE RISERVATA