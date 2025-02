Nonostante Rocco Hunt sia un personaggio conosciuto e molto amato dal telespettatori, sia di Napoli che non, non sono troppe le informazioni che abbiamo sulla sua vita privata. Rocco, infatti, è molto amante della sua privacy e soprattutto di quella della sua famiglia. Sappiamo che l’artista partenopeo ha una compagna con la quale condivide la propria vita ormai da anni. La compagna di Rocco Hunt si chiama Ada e nel 2017 i due hanno messo al mondo un bambino, Giovanni, nato proprio dal loro amore.

La coppia sta insieme ormai da tantissimi anni, da ben prima che nascesse Giovanni. Nonostante ciò, Ada è molto riservata e mantiene un profilo basso, sui social e nella vita. La compagna di Rocco Hunt non si è mai esposta pubblicamente e anche se spesso i due sono stati paparazzati insieme o lei sia finita sul profilo del cantante, con foto che ritraggono la loro famiglia felice, sappiamo che lei è davvero molto amante della sua privacy. E allo stesso modo, cerca di proteggere in ogni modo anche il figlio Giovanni, tenendolo lontano da quelle che sono le telecamere e gli occhi indiscreti del mondo dello spettacolo. Per questa ragione sulla figura di Ada c’è anche una sorta di alone di mistero: la ragazza, infatti, non è nota e per questo non abbiamo molte informazioni in merito.

Chi è Ada, la compagna di Rocco Hunt: “Fiero della nostra famiglia”

Ada, la compagna di Rocco Hunt, è anche la mamma di Giovanni, suo figlio, nato nel 2017. Abbiamo poche informazioni su di lei: sappiamo che i due si conoscono fin da quando erano due ragazzini, essendo cresciuti insieme. Si evince dunque che la loro storia sia nata tra i vicoli di Napoli: anche lei sarebbe dunque originaria della città partenopea così come l’artista. Dopo anni di frequentazione, i due hanno consolidato il loro legame con un figlio, nato nel 2017.

Rocco Hunt ha parlato in più occasioni di suo figlio, spiegando di essere fiero di aver creato una bella famiglia con Ada. “Siamo dei genitori giovani e stiamo crescendo insieme” aveva raccontato il cantante. Con Ada, ancora non sarebbero arrivati i fiori d’arancio, o almeno non vi è notizia di questo.

