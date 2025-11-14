Rocco Hunt spende parole al miele per la misteriosa compagna Ada, nonché madre di suo figlio Giovanni: "Le devo davvero tanto..."

Rocco Hunt è sempre stato abbastanza riservato per quanto concerne la sua vita privata e sentimentale. Non fa mistero però di essere innamoratissimo della sua compagna Ada, nonché madre di suo figlio Giovanni. “Con lei ci conosciamo fin da quando siamo bambini”, ha raccontato in una bella intervista a Verissimo di qualche tempo fa. Nel salotto di Silvia Toffanin, il cantante ha parlato anche della gioia della paternità, ma anche della sua maturazione come uomo. “Diventare padre mi ha fatto crescere tanto”, ha assicurato il cantante.

Per quanto riguarda la compagna Ada, non abbiamo moltissime informazioni, questo perché come dicevamo la coppia non ama particolarmente i riflettori del gossip. Tuttavia, in una intervista rilasciata da Rocco Hunt a Tv Sorrisi e Canzoni, sarebbe emersa una certa gelosia da parte di Ada. Stando a quanto emerge in rete, anche lei sarebbe di Salerno come il compagno. Oggi, ovviamente, vivono a Milano, felici e contenti assieme al piccolo Giovanni.

Parlando del figlio Giovanni, Rocco Hunt ha raccontato che molti dei suoi successi sono stati involontariamente spoilerati dallo stesso. “Andava a scuola e cantava le mie canzoni, ancora prima che uscissero. Lo abbiamo scoperto grazie alle maestre…”, ha ricordato divertito il rapper di Salerno. Molto legato alla sua famiglia di origine, Rocco Hunt non dimentica chi gli è stato sempre vicino.

E un pensiero speciale va inevitabilmente alla sua compagna di vita Ada, sua prima tifosa. “A mia moglie Ada devo davvero tanto. Senza di lei la mia famiglia non esisterebbe, non sarebbe così ben salda. La paternità mi ha fatto crescere. Quando nasce un bambino capisci che non sei più tu la star, ma lui. Mi ha fatto mettere la testa sulle spalle”, ha ribadito ancora il rapper campano.

