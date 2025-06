Praticamente da sempre, nella vita sentimentale di Rocco Hunt, c’è la storica compagna e moglie Ada. Una donna a cui il cantante è profondamente grato e legato, perché è proprio a lei che attribuisce la sua maturazione di uomo e persona. Dalla loro storia d’amore è nato il figlio Giovanni, che oggi ha otto anni e che rappresenta il frutto perfetto della loro relazione. In una intervista rilasciata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, il cantante ha speso parole al miele per la sua dolce metà, ritenendosi un uomo davvero fortunato ad averla nella sua vita.

Ada, chi è la moglie di Rocco Hunt/ "Lei e mio figlio Giovanni sono tutto per me"

“Con mia moglie sono stato veramente fortunato perché è bello diventare papà e avere al proprio fianco la persona giusta. Ada in questo senso è perfetta, ha una forza incredibile”, ha sottolineato con gli occhi a cuore Rocco Hunt.

Rocco Hunt, l’amore smisurato per sua moglie Ada: “Senza di lei la mia famiglia non ci sarebbe”

Il cantante non fa mistero di dovere molto alla compagna, che lo ha sempre sostenuto nei momenti difficili. In un certo senso è grazie a lei che ha trovato la forza di affrontare i normali alti e bassi della vita. “Le devo tanto. Senza di lei la mia famiglia non esisterebbe”, spiega il cantante. Da quando è diventato padre, Rocco Hunt si sente molto più maturo e consapevole. Sempre nel salotto di Verissimo spiega di essersi “responsabilizzato”. “Quando nasce un figlio diventa lui il centro di tutto”, commenta divertito Rocco Hunt.

Rocco Hunt, chi è?/ Dai grandi successi al periodo buio superato grazie alla moglie Ada: "Le devo molto"

Per quanto riguarda la sua dolce metà, non si hanno moltissime altre informazioni. Evidentemente i due preferiscono vivere la vita di coppia alla larga dai riflettori, evitando di alimentare gossip e chiacchiericci. Anche il figlio di Hunt pare molto riservato, come racconta lo stesso cantante: “Sta cercando anche di crearsi una sua certa riservatezza. Dice agli amichetti di non dire che è il figlio di Rocco Hunt. Ha personalità, non sarà mai il figlio di”.