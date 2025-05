Rocco Hunt è felice da tantissimi anni ormai al fianco della stessa donna, Ada. La moglie di Rocco Hunt è anche la mamma di suo figlio, Giovanni, nato nel 2017 quando entrambi erano giovanissimi. Nonostante la giovane età, infatti, Rocco non ha mai nascosto di aver desiderato profondamente una famiglia con la donna della sua vita fin da quando entrambi erano adolescenti. Consapevole di aver forse bruciato le tappe, Rocco ha sempre affermato che lui, Ada e Giovanni cresceranno insieme e così è: il figlio, infatti, ha ormai otto anni e i genitori, innamorati come il primo giorno, continuano il loro percorso di vita insieme.

Rocco Hunt, nonostante sia un personaggio famoso e molto amato in Campania e non solo, ha sempre tenuto privata la sua vita sentimentale per proteggere la sua famiglia. Sappiamo poco, infatti, di Ada, se non che i due stanno insieme da quando erano due ragazzini. È molto probabile, dunque, che anche lei sia di Salerno come lui. Sui social, Rocco posta spesso foto in compagnia della donna della sua vita: con lei, ad esempio, è volato a Sanremo per prendere parte al concorso all’Ariston nel 2015.

Ada, chi è la moglie di Rocco Hunt: la romantica sorpresa a Sanremo

Proprio a Sanremo, Rocco Hunt ha fatto una romantica sorpresa alla moglie Ada. In occasione di San Valentino, che cadeva proprio nei giorni della kermesse musicale, ha comprato un enorme mazzo di rose rosse per la moglie. Una sorpresa graditissima per Ada, che non ha mai lasciato solo Rocco, accompagnandolo fino nella città dei fiori per sostenerlo nel suo Sanremo 2025.

La moglie di Rocco Hunt è al suo fianco ogni giorno e i due ogni tanto si concedono qualche rilassante weekend fuori porta per dedicarsi al loro amore, portando con loro Giovanni o lasciandolo a casa con i nonni. Il frutto del loro amore, che ha avuto la fortuna di avere due genitori giovanissimi, è un bambino amatissimo e come ha spiegato il papà, per nulla viziato.

