Il cuore di Rocco Hunt batte praticamente da sempre per la moglie Ada, la donna con cui per la prima volta è diventato genitore. I due si conoscono fin da quando erano piccoli e dopo essersi innamorati non si sono mai separati. Benché lui sia molto famoso, di Ada non abbiamo moltissime informazioni. Questo perché la compagna del cantante non sembra molto attratta dalle luci dei riflettori, di conseguenza dobbiamo rifarci agli elementi disponibili in rete e, soprattutto, alle parole del cantante campano. In diverse interviste Rocco Hunt ha raccontato che l’amore con Ada prosegue a gonfie vele e va avanti da parecchi anni.

Per conquistarla – spiega lui – ha dovuto sudare le cosiddette sette camicie, ma poi è stato tutto in discesa. Hanno deciso di sposarsi e consolidare il loro legame con la nascita del figlio Giovanni nel 2017. L’arrivo di un piccolo ha scombussolato la quotidianità della coppia, che comunque ha tenuto la barra dritta.

Rocco Hunt, il legame con Ada e la sfida della genitorialità: “Un figlio è cosa seria”

Rocco Hunt e sua moglie Ada si sono abituati presto alla vita da genitori, rimanendo sempre fedeli a loro sesso. “Siamo dei genitori giovani e stiamo crescendo insieme”, aveva raccontato il cantante salernitano in una bella intervista. Da quando è arrivato suo figlio Giovanni si sente molto più maturo e responsabile. “Di cavolate ne faccio ancora ma senza Jojo non ci pensavo due volte, adesso c’è lui prima di me”, ha confidato con un velo di sarcasmo il cantante di Mille volte ancora.

“Avere un bambino è una cosa seria e io sono fiero della famiglia che stiamo costruendo con mia moglie”, le sue dolci parole a Verissimo. Con Ada ce la mette tutta per essere un genitore presente e amorevole. Non abbiamo dubbi che insieme riescano a fare del loro meglio per crescere il piccolo Gio.