Ada, chi è la moglie di Rocco Hunt? I due insieme da quando erano due ragazzini: nel 2017 sono diventati genitori di Giovanni

Il successo è arrivato quando era giovanissimo, ad appena vent’anni, con la vittoria di Sanremo Giovani. E non soltanto nella musica Rocco Hunt è stato precoce, spesso accorciando anche le tappe. Il cantante originario di Salerno, infatti, non ha solamente cominciato a cantare da giovanissimo arrivando a vincere sul palco dell’Ariston a vent’anni: ha anche messo su famiglia da giovanissimo.

Chi è Ada, la moglie di Rocco Hunt/ Genitori di Giovanni: "Stiamo crescendo insieme"

Il tutto, grazie alla persona al suo fianco, la splendida Ada. La moglie di Rocco Hunt è praticamente la sua fidanzata da sempre: i due sono diventati genitori da giovanissimi, nel 2014, quando avevano poco più di vent’anni.

Un amore molto forte il loro, cominciato quando erano appena due ragazzini. Proprio questo forte sentimento ha portato alla volontà di mettere su famiglia quando entrambi erano ancora molto piccoli. È nato così Giovanni, il loro amato bambino, che oggi ha 8 anni: un bimbo che ha portato gioia e felicità nella vita di entrambi e che ha donato a Rocco una nuova motivazione per fare musica e per continuare a dare il massimo nella sua carriera.

Ada, chi è la moglie di Rocco Hunt/ Con lei superò un periodo buio: "E' la donna perfetta"

Non sono tantissime le informazioni che abbiamo sulla moglie di Rocco Hunt, Ada: non è chiaro che lavoro faccia né come sia cominciato il loro amore, partito comunque ormai tanto tempo fa. È molto probabile che Ada sia, come Rocco, originaria di Salerno: i due stanno infatti insieme da quando erano piccolissimi.

Ada, chi è la moglie di Rocco Hunt: “Fiero di noi”

Rocco Hunt non ha mai nascosto la felicità nell’essere diventato un papà giovane. “Sono fiero della famiglia che stiamo costruendo. Io e mia moglie siamo genitori giovani e stiamo crescendo insieme” ha raccontato tempo fa a Verissimo. Una relazione importante che ha portato presto ad un passo fondamentale come quello di avere un bambino. Allo stesso tempo, però, una scelta ragionata e voluta da parte di entrambi.

Ada, chi è la moglie di Rocco Hunt/ "Lei e mio figlio Giovanni sono tutto per me"