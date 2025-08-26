Ada, chi è la moglie di Rocco Hunt? I due stanno insieme da quando sono due ragazzini e hanno avuto nel 2017 un bambino, Giovanni

Sono anni che Rocco Hunt è legato alla stessa donna, di nome Ada. Molto riservata e poco avvezza ai riflettori, la moglie di Rocco Hunt è al suo fianco praticamente da prima che il rapper campano cominciasse la sua carriera, partita da Salerno. La giovane Ada, infatti, è la fidanzata e ora moglie di Rocco Hunt praticamente da quando i due sono appena due ragazzini: basti pensare che nel 2017 i due sono diventati genitori, mettendo al mondo il piccolo Giovanni, al momento il loro unico figlio. Classe 1994, Rocco aveva appena 23 anni mentre non è nota l’età di Ada, che più o meno dovrebbe però avere la stessa età del marito. Ma chi è la giovane moglie di Rocco Hunt, mamma di Giovanni e al suo fianco praticamente dall’adolescenza?

Ada non è un personaggio pubblico come il marito, dunque non è chiaro precisamente cosa faccia nella sua vita privata. Non sappiamo se lavori o se abbia passioni, hobby o passatempi: la donna, infatti, è molto riservata e sui social condivide solamente istanti di vita quotidiana con il marito e il suo bambino.

Come ha rivelato Rocco Hunt, il rapporto con Ada, sua moglie, è splendido ed è proprio grazie a lei che la loro famiglia continua ad essere salda e unita. Il rapper originario di Salerno, infatti, si ritiene estremamente fortunato per aver avuto l’opportunità di crescere con una donna di grandi valori al suo fianco, avendo con lei un bambino che ha completato la loro famiglia, portando gioia e amore. “Con Ada sono stato fortunato perché è bello diventare padre con accanto la persona giusta. Ada in questo senso è perfetta, ha una forza incredibile. Le devo tanto. Senza di lei la mia famiglia non esisterebbe” ha raccontato a Verissimo l’artista.

