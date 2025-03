Nonostante sia giovanissimo, classe 1994, Rocco Hunt è diventato papà nel 2017 di Giovanni. Aveva appena 23 anni il rapper e cantante originario di Salerno quando ha avuto il primo figlio (e al momento unico) insieme alla compagna Ada, la donna che è al suo fianco ormai da anni. Non sappiamo molto sulla compagna di Rocco Hunt: entrambi sono infatti molto riservati per quanto riguarda la propria vita e non amano mettere sul banco del gossip quello che è il loro privato e soprattutto amano proteggere il loro piccolo Giovanni, che ormai ha otto anni. Le informazioni che riguardano la compagna di Rocco Hunt sono infatti poche: e tra l’altro poche volte il cantante di Salerno si è trovato a parlare della donna. Non sappiamo infatti quale sia il suo lavoro né come sia cominciata la loro storia d’amore, che ormai va avanti da tempo.

Sappiamo che comunque Rocco Hunt e la compagna Ada stanno insieme da diverso tempo, sicuramente da ben prima che nascesse Giovanni: la loro storia d’amore, dunque, è partita quando entrambi erano giovanissimi e questo fa intuire che anche Ada sia originaria della Campania o chissà, magari proprio di Salerno come lui. Al di là di quello che sia stato l’inizio della loro storia d’amore, è importante come questa è proseguita. Sappiamo infatti che Ada è un punto fermo nella vita di Rocco Hunt che ha conosciuto il successo fin da giovanissimo. Lei è stata brava a rimanere al suo fianco e a tenerlo con i piedi per terra, facendo sì che il successo non rovinasse la sua personalità.

Chi è Ada, la compagna di Rocco Hunt: genitori di Giovanni, che oggi ha otto anni

Giovanissimo e già papà da quando aveva 23 anni, Rocco Hunt e la compagna hanno scelto consapevolmente di mettere al mondo un bambino. “Siamo dei genitori giovani e stiamo crescendo insieme” aveva raccontato il cantante qualche tempo fa parlando proprio della sua famiglia. La decisione di avere un bambino da giovanissimi, dunque, è stata ben ponderata da entrambi, che sono felici insieme al piccolo Giovanni, bambino molto amato.