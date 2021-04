Ada di Nudes, chi è?/ Foto senza veli ad uno sconosciuto, poi il dramma..

Ada, Nudes, chi è? La protagonista della terza storia

La terza e ultima storia di Nudes è incentrata sul personaggio di Ada una ragazza la cui vita sta cambiando solo per far felice un’amica, Claudia. Le due si trovano nel particolare momento in cui non sanno ancora bene se essere bambine o essere donne e, a differenza delle loro compagne di scuola, non hanno una vita sentimentale molto attiva. Le cose cambiano quando Claudia chiede ad Ada di provare ad iscriversi su un sito di incontri. Inizia da qui la terza e ultima storia della mini serie tv Nudes, disponibile da oggi su RaiPlay con tutti gli episodi per sensibilizzare i ragazzi all’educazione ai sentimenti e al rispetto del corpo. Le due si iscrivono proprio all’app di incontri YourMatch ma se in un primo momento Claudia sembrava restia in un secondo, eccola pronta a fare la conoscenza di Mirko, un ragazzo che la fa sentire bella e desiderata. Proprio a lui decide di inviare delle foto senza veli firmando così, inconsapevolmente, la sua ‘condanna’.

Nudes, serie tv RaiPlay/ Anticipazioni 20 aprile: le storie di Vittorio, Sofia e Ada

Ada invia le sue foto senza veli a Mirko ma…

La sua vita da quel momento cambia perché quelle foto diventano di dominio pubblico. A contattarla è un uomo, un tale Giancarlo Rossi, che le comunica che le sue foto sono online e così lei chiede spiegazione a Mirko ma senza ottenere molto. Sul suo tavolo arriva quindi una proposta proprio da parte di questo uomo pronto ad aiutarla in cambio di qualcosa, ma di cosa? Nudes si chiude proprio con la storia della bella Claudia stretta nella morsa di questa bugia di cui non parla con i genitori e nemmeno con la sua amica, come finirà quindi la sua storia e cosa ne sarà di lei con la bomba pronta ad esplodere? A prestare il volto alla protagonista della terza storia della mini serie è Anna Agio.

