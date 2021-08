Ada e Giovanni, compagna e figlio Rocco Hunt/ “Con la musica ho costruito famiglia”

Ada e Giovanni sono la compagna e il figlio di Rocco Hunt, il rapper salernitano ai vertici delle classifiche con “Un bacio all’improvviso”. Una carriera in ascesa quella del rapper che, dalla vittoria a Sanremo Giovani, ne ha fatta di strada inanellando una serie di successi uno dietro l’altro. Nonostante la giovanissima età, Rocco è anche un uomo e padre felice. Si, proprio così!

Rocco Hunt e Ana Mena, Battiti Live/ "Ana? La mia partner ideale", ecco perchè

Il rapper di Salerno, infatti, è felicemente innamorato della compagna Ada con cui ha realizzato il grande sogno di diventare padre. All’età di 26 anni, infatti, Rocco Hunt è già papà del piccolo Giovanni nato il 19 marzo del 2017. Proprio il cantante in occasione della festa del papà scrisse sui social un messaggio dedicato proprio al figlio e alla sua amata Ada: “non so nemmeno da dove cominciare onestamente. Prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio che vedete nella foto. Siete tutto per me”.

ROCCO HUNT E ANA MENA A BATTITI LIVE/ "Il successo? Siamo due ragazzi normali"

Rocco Hunt e il figlio Giovanni: “la musica mi ha dato tantissime soddisfazioni”

Rocco Hunt e Ada sono più innamorati che mai. La conferma arriva dai social dove la coppia condivide scatti della loro vita privata in compagni anche del loro amatissimo figlio Giovanni. Una vita completa quella del rapper di Salerno che oggi è grato alla musica che gli ha permesso di realizzare tutti i suoi desideri. Intervistato da Agi, infatti, il rapper ha raccontato: “quando iniziai, che avevo 12 anni, il rap in qualche modo mi ha distratto dalle dinamiche del mio quartiere, le dinamiche che portavano ad intraprendere altri percorsi di vita. Io attraverso il rap mi sono ovattato, mi sono distratto dall’ambiente che mi circondava e ho tirato dritto per la mia strada che dopo qualche anno per fortuna mi ha dato tantissime soddisfazioni”.

Giovanni e Ada, figlio e compagna Rocco Hunt/ Un'estate fra Ibiza e tanta musica

Poi parlando proprio di musica e del successo riscontrato ha sottolineato: “la musica mi ha permesso di costruirmi una famiglia, di poter crescere un figlio attraverso questa passione, di poter togliere delle soddisfazioni anche ai miei genitori, di poter aiutare la mia famiglia. Io credo che il rap sia una forma di espressione molto molto potente e allo stesso tempo per me indica la rivalsa sociale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA