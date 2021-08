Ada e Giovanni, compagna e figlio Rocco Hunt/ Lui: “la chiamo 50 volte al giorno”

Ada e Giovanni sono la compagna e il figlio di Rocco Hunt, il rapper di Salerno che sta facendo cantare e ballare tutti al ritmo di “Un bacio all’improvviso”. Un nuovo grande successo per il giovane cantante che è tra i trionfatori dell’estate 2021 con una hit da milioni di ascolti e View sui social. Un trionfo che il rapper sta festeggiando anche con la sua famiglia composta dalla compagna Ada e dal piccolo Giovanni nato proprio dal loro amore. Nonostante la giovane età, infatti, nel 2017 Rocco Hunt è diventato papà. Una gioia immensa per il rapper che è diventato papà per la prima volta proprio nel giorno della Festa del papà.

Proprio sui social il cantante ha festeggiato la cosa con un post semplicissimo: “quale migliore festa del Papà potevo chiedere? Benvenuto al Mondo Little Johnny”. Una festa del papà indimenticabile per il rapper che, durante un’intervista rilasciata a Radio Deejay, ha sottolineato come nonostante l’età così giovane si sentiva già pronto a diventare papà: “noi al Sud facciamo tutto presto”.

Rocco Hunt e la compagna Ada: chi è?

In realtà Rocco Hunt è molto discreto e riservato sulla sua vita privata e sentimentale e pochissimo si conosce della compagna e fidanzata Ada. La donna, infatti, ha sempre preferito rimanere ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo e dal gossip. In rarissime occasioni è stato proprio il rapper a parlare di lei e della sua vita privata come quando ha confessato quanto la musica sia stata fondamentale nella sua vita.

“Rispetto a quello che avevo prima mi sento già appagato e ho potuto aiutare i miei genitori e il mio “nuovo” fratellino di tre anni e mezzo, Gabrielino – ha dichiarato -. Io dormivo nella stanzetta con la muffa, Gabriel va all’asilo ed è il fratello di Rocco Hunt”. Sulla compagna Ada, invece, ha rivelato: “va avanti da un po’. Quindi vuol dire che le sta bene se la chiamo cinquanta volte al giorno”.

