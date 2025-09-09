Ada e Giovanni, moglie e figlio di Rocco Hunt: chi sono i grandi amori della vita del rapper originario di Salerno, papà a 23 anni

A poco più di trent’anni, Rocco Hunt ha già una splendida famiglia che lo sostiene tutti i giorni. Il cantante originario di Salerno, infatti, è diventato papà molto giovane, ad appena 22 anni. Dopo aver trionfato a Sanremo Giovani nel 2014 con “Nu juorn buono”, ha proseguito con la sua carriera, facendosi strada nel mondo della musica, fino a diventare papà nel 2017. Dall’amore con Ada, che andava avanti già da diversi anni, è infatti nato Giovanni, il piccolo che nella vita di mamma e papà ha portato una grande gioia e felicità. Nonostante fosse giovanissimo al momento della nascita di Giovanni, Rocco Hunt non ha mai sofferto questa situazione, anzi.

Come rivelato, l’artista è estremamente felice di essere diventato papà da giovane. “Sono diventato papà a 22 anni e sicuramente mio figlio mi ha responsabilizzato” ha raccontato il rapper, che non ha negato di aver avuto la fortuna di essere già affermato quando è nato suo figlio. Dunque, al momento della nascita di Giovanni, di certo Rocco non ha dovuto fare i conti con problemi economici. Al di là delle questioni pratiche, c’è l’amore: moglie e figlio di Rocco Hunt sono al centro del suo mondo da sempre.

Ada e Giovanni, moglie e figlio di Rocco Hunt: “La persona giusta…”

Parlando della moglie Ada e del fatto di essere diventati genitori da giovani, Rocco Hunt ha rivelato: “Avevo al mio fianco la persona giusta, che non è scontato”. Con Ada, infatti, l’amore prosegue da tantissimi anni ormai: i due stanno insieme da ben prima del successo e nel 2017 hanno messo al mondo Giovanni, ciò che manda avanti il rapper e la loro splendida famiglia, giovane ma molto unita. I tre, dunque, continuano ad essere una famiglia felice e innamorata, nonostante il successo sia arrivato prepotentemente nella vita dell’artista di Salerno.