Ada, fidanzata Rocco Hunt/ Il rapper: “Mia moglie e a mio figlio sono tutto per me”

Rocco Hunt e Ada: dal loro amore è nato il figlio Giovanni

Ada è la compagna di Rocco Hunt e mamma del primo figlio Giovanni. Il rapper, tra i protagonisti indiscussi dell’estate 2022 con il brano “Caramello” con Elettra Lamborghini e Lola Indigo, è tornato ancora una volta a dominare le classifiche di vendita e di streaming. Un successo strepitoso per il rapper salernitano che nel privato è felicemente innamorato e legato da diversi anni alla compagna Ada. Un amore importante suggellato anche dalla nascita di un figlio di nome Giovanni. Nel 2017 l’arrivo di Giovanni ha cambiato, in meglio, la vita del rapper che è follemente innamorato della sua famiglia.

Nonostante la giovanissima età, Rocco Hunt a soli 22 anni è diventato papà per la prima volta. Un cambiamento importante che il rapper ha saputo gestire e vivere con grande maturità. “Non so nemmeno da dove cominciare onestamente. Prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio che vedete nella foto. Siete tutto per me” – ha scritto il cantante.

La nascita del piccolo Giovanni è stata una gioia immensa per Rocco Hunt e la fidanzata Ada. Proprio sui social il rapper salernitano non perde occasione per postare foto e scatti della sua bellissima famiglia. Come quando, in occasione della festa del papà, ha postato una foto del piccolo scrivendo: “quale migliore festa del Papà potevo chiedere? Benvenuto al Mondo Little Johnny”. Non solo, in un’intervista rilasciata a Radio Deejay, il cantante ha anche sottolineato come, nonostante l’età così giovane, si sentiva già pronto a diventare papà: “noi al Sud facciamo tutto presto”.

Una bellissima famiglia quella di Rocco Hunt che, da quando è diventato padre, non si perde un attimo della crescita del figlio!











