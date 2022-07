Ada, fidanzata Rocco Hunt/ Il rapper: “mio figlio e la famiglia sono tutto per me”

Rocco Hunt e Ada: la nascita di amore e un figlio

Ada è la compagna – fidanzata di Rocco Hunt, tra i protagonisti dell’estate 2022 con il singolo “Caramello” con Elettra Lamborghini. Il rapper salernitano, dopo la vittoria al Festival di Sanremo nella categoria Giovani, prosegue la sua carriera nel mondo della musica. Una carriera in ascesa quella del giovane rapper che vive un momento magico anche nella vita privata. Rocco, infatti, è felicemente innamorato della compagna Ada che l’ha reso anche padre per la prima volta del piccolo Giovanni. Nel 2017 l’arrivo di Giovanni ha cambiato, in meglio, la vita di Rocco e Ada. Il rapper, infatti, è follemente innamorato della sua famiglia e non perde occasione per condividere attimi della loro vita privata sui social.

Rocco Hunt canta Caramello con Elettra Lamborghini e Lola Indigo/ Tormentone dell'estate?

A soli 22 anni Rocco Hunt è diventato padre. La sua vita è cambiata, ma il rapper non ne sente affatto il peso; anzi è felicissimo accanto alla compagna Ada e al figlio Giovanni a cui dedica messaggi d’amore. “Non so nemmeno da dove cominciare onestamente. Prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio che vedete nella foto. Siete tutto per me” – ha scritto proprio il rapper.

Rocco Hunt: "Sono impulsivo, spesso urlo e alzo i toni"/ "Non sono un mostro, ma..."

Rocco Hunt: “mia moglie Ada, mio figlio Giovanni sono la mia famiglia”

Che dire: Rocco Hunt è davvero innamorato della compagna Ada e del figlio Giovanni. Un amore importante quello tra il rapper e la misteriosa Ada di cui si conosce davvero poco. Sta di fatto che dal loro amore il 19 marzo del 2017, è nato il loro primogenito, Giovanni. In occasione della Festa del Papà, a soli 22 anni Rocco Hunt è diventato padre e da quel momento non si perde un attimo della crescita del figlio.

Sono tantissimi, infatti, i video, le foto e i post dedicati al figlio: a conferma che Rocco Hunt è un padre felice e innamorato del figlio!

ROCCO HUNT, CHI È? DA SANREMO GIOVANI A OGGI/ Il duetto con Ana Mena a Sanremo 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA