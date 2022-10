Ada, la moglie di Rocco Hunt/ “Mio figlio Giovanni e mia moglie sono tutto per me”

Rocco Hunt e l’amore per la moglie Ada e il figlio Giovanni

Ada e Giovanni sono la compagna e il figlio del celebre rapper Rocco Hunt. Un grande amore quello nato tra il rapper salernitano balzato al successo nel 2014 grazie alla vittoria al Festival di Sanremo nella categoria Nuova Proposte con il brano “Nu juorno buono” e la giovane donna che sono diventati genitori nel 2017. A tre anni dalla vittoria a Sanremo, il rapper a soli 22 anni è diventato papà per la prima volta di un bellissimo bambino di nome Giovanni. “Non so nemmeno da dove cominciare onestamente. Prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio che vedete nella foto. Siete tutto per me” – sono le parole del rapper che ha dedicato un tenerissimo posto alla sua amata moglie e al figlio Giovanni che sono tutto il suo mondo.

Una paternità arrivata molto presto per Rocco Hunt diventato papà a soli 22 anni. La nascita di un figlio ti cambia la vita e lo sa bene il rapper che in diverse occasioni ha parlato del figlio sempre con gli occhi pieni di emozione.

Rocco Hunt: sui social è un tripudio d’amore per la la compagna Ada e il figlio Giovanni

Rocco Hunt è follemente innamorato della compagna Ada e del figlio Giovanni. Un amore davvero importante quello nato tra il rapper e la misteriosa Ada di cui sono pochissime le informazioni. Non è dato sapere come si siano conosciuti e cosa faccia nella vita, come non è dato sapere se i due sono sposati oppure no. L’unica certezza è il loro amore suggellato anche dalla nascita di Giovanni arrivato nelle loro vite il 19 marzo del 2017. Una festa del papà davvero speciale per il giovane cantautore che sui social pubblica tantissime foto e video in compagni degli amori più importanti della sua vita.

