Ada, moglie di Rocco Hunt/ “Lei e mio figlio sono tutto per me”

Rocco Hunt e la moglie Ada: dal loro amore è nato il figlio Giovanni

Ada è la moglie di Rocco Hunt, il rapper salernitano di successo. Un grande amore quello nato tra i due suggellato anche dalla nascita di un figlio di nome Giovanni. Proprio la nascita del figlio ha cambiato la vita del cantante che, ospite del programma televisivo “Verissimo” di Silvia Toffanin, ha raccontato come la nascita del bambino l’abbia spinto a credere. “Avere un bambino è una cosa seria ed io sono fiero della famiglia che stiamo costruendo con mia moglie. Siamo dei genitori giovani e stiamo crescendo insieme” – ha detto il rapper di “Caramello”.

La nascita di Giovanni l’ha sicuramente portato a diventare più maturo e responsabile e non lo nasconde: ” da genitore sono un po’ più responsabile, anche se di cavolate ne faccio ancora. Senza Jojo non ci pensavo due volte, adesso c’è lui prima di me. Mi ha sgonfiato l’ego. Non sono più il padrone della casa”. Non solo, ha anche parlato del figlio che ha compiuto 5 anni: “qualche anno fa mi chiedeva che lavoro faccio. Mi vedeva cantare e pensava fosse un gioco. Adesso che ha 5 anni ha capito. Sta cercando anche di crearsi una sua certa riservatezza. Dice agli amichetti di non dire che è il figlio di Rocco Hunt. Ha personalità, non sarà mai il figlio di”.

Ada e Rocco Hunt: le dediche d’amore del rapper

Rocco Hunt è felicemente innamorato della compagna Ada da cui ha avuto un bellissimo figlio nel 2017. Il rapper di Salerno, balzato al successo nel 2014 grazie alla vittoria al Festival di Sanremo nella categoria Nuova Proposte con il brano “Nu juorno buono”, è diventato papà nel 2017. “Non so nemmeno da dove cominciare onestamente. Prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio che vedete nella foto. Siete tutto per me” – sono state le parole del rapper nell’annunciare la nascita del suo bambino.

A soli 22 anni, infatti, Rocco Hunt è diventato padre e non ha nascosto la grande emozione e felicità. Una gioia condivisa a pieno con la compagna Ada a cui è legato da tantissimi anni.











