Ada Reina, chi è l’artista di origini sudamericane/ Il successo a X-Factor: “E’ un’ottima palestra ma…”

Nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo, sarà ospite la talentuosa Ada Reina che racconterà di più sulla sua attuale carriera e vita privata. Cantante latin electro-pop dalle origini sudamericane, viene conosciuta dal pubblico grazie alla sua partecipazione, nel 2009, a X-Factor. Ma scopriamo più nel dettaglio il percorso artistico della cantante.

Nel corso del noto talent show entra nella squadra di Morgan e con il suo linguaggio sfrontato e il suo essere ribelle attira pareri contrastanti. Nel 2013 ottiene un contratto discografico con la Carosello Records e pubblica il suo primo brano Vieni. Successivamente pubblica il brano Sono io, una sorta di manifesto contro la violenza di genere e, due anni dopo, pubblica Non mi importa di te in collaborazione con Andro dei Negramaro. Dopo l’iniziale successo, Ada Reina torna alle sue origini creando hit sempre più vicine al sound latino come: Voy saltando, Chocolate y miel, Este Baile. L’ultimo singolo è del 2024, Ah però soda, insieme a Clementino e Moreno.

Ada Reina racconta ‘il lato oscuro’ di X-Factor: “Ci sono gli ascolti da rispettare”

Ada Reina, in una lunga intervista a Vanity Fair, parlava del suo percorso a X-Factor rivelando il lato oscuro del talent show: “E’ un’ottima palestra per relazionarsi al mondo dei media. Ma il lato oscuro chiaramente esiste: la musica che ascolti non conta nulla, le cose che vorresti cantare passano in secondo piano perché ci sono gli ascolti da rispettare. Quello che penso è che se dentro senti un terremoto non puoi cantare canzoni mielose, no?!“.

Il suo stile ‘aggressivo’ di fare musica ha spesso suscitato diverse polemiche, alle quali l’artista ha risposto così: “Rientra nel grande mondo dell’elettronica, ma amo spesso cambiare e grazie all’utilizzo di un synth rispetto ad un altro, posso facilmente manifestare nuove influenze, dalla Trap (Londra ne è invasa in questo periodo) all’hip hop, dalla dance alla musica pop di matrice nera“.

