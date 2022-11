Adalaura Quinque, moglie di Mauro Pagani/ I figli Fernanda e Leonardo

Chi è Adalaura Quinque, moglie di Mauro Pagani

Il compositore e polistrumentista Mauro Pagani sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 25 novembre, di Oggi è un altro giorno. Pagani è sempre stato molto riservato e sulla sua vita privata si sa molto poco. Nel 1974 Pagani sposò la traduttrice Adalaura Quinque, “una donna meravigliosa”. Come regalo di nozze Greg Lake, fondatore dei King Crimson e Emerson, regalò a pagani un violino da 5 mila sterline, dopo che la sera prima aveva lanciato in platea il suo, con una corda rotta, durante un concerto a Londra. Greg Lake aveva portato la PFM a Londra aiutandoli molto nel loro successo internazionale. Mauro Pagani ha due figli: Fernanda (nata nel 1991) e Leonardo (nato nel 1997).

I figli di Mauro Pagani: Fernanda e Leonardo

Ai due figli, Fernanda e Leonardo, Mauro Pagani ha dedicato il suo libro “Nove vite e dieci blues”. “A ognuno dei mille animi randagi, in cammino per chissà dove, che negli anni ha condiviso il palco con me, ogni volta insegnandomi qualcosa, aiutando a diventare un musicista accettavi. A Fernanda e Leonardo. A ogni amica e amico che con me ha sparito sogni e dolori, aiutandomi a diventare, spero, una persona accettabile”, è la dedica all’inizio della sua autobiografia, che ha iniziato a scrivere dopo aver avuto un’amnesia, a causa di un problema neurologico, a gennaio 2020.

