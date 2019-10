Adaline – L’eterna giovinezza/ Su Canale 5 il film con Blake Lively (12 ottobre)

Il film Adaline – L’eterna giovinezza è la scelta che offre Canale 5 per la prima serata di oggi, sabato 12 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2015 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche la cui distribuzione al cinema in Italia è stata curata dalla Eagle pictures. La regia è stata firmata da Lee Toland Krieger, il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di J. Mills Goodloe e Salvador Paskowitz, il montaggio è stato eseguito da Mellissa Kent, le musiche della colonna sonora sono state composte da Rob Simonsen e nel cast figurano Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford, Kathy Baker e Amanda Crew.

Adaline – L’eterna giovinezza, la trama del film

Adaline è nata nel 1908. Dopo pochi anni di matrimonio diventa mamma di Flemming e resta vedova. A soli ventinovenne Adaline rimane coinvolta in un incidente automobilistico da cui si salva miracolosamente. Ma l’evento genera una particolare condizione neurologica, che arresta invecchiamento delle sue cellule. La donna è destinata a rimanere per sempre giovane il che da un certo punto di vista viene salutato con estrema soddisfazione mentre dall’altro rappresenta una sorta di dannazione in quanto dovrà vedere invecchiare la figlia con la quale non potrà avere un rapporto duraturo nel tempo. Lo stesso vale anche e soprattutto per le relazioni sentimentali che deve costantemente sopprimere e soprattutto dar seguito al tutto con continui trasferimenti di città in città in maniera tale che nessuna ho nessuno possa riconoscerla. Durante la sua permanenza nella città di San Francisco la donna farà la conoscenza di un giovane spasimante di nome Ellis che si dimostra particolarmente attratto da lei nonché pronto a fare qualsiasi cosa pur di condividere con lei la sua vita. Nonostante cerchi di non avere un legame di natura sentimentale la donna sarà costretta a prendere parte di una sorta di riunione di famiglia per festeggiare l’anniversario dei propri genitori riconoscendo nel padre un uomo con cui ha avuto in passato una bellissima storia d’amore. Insomma una emozionante avventura sentimentale che permetterà ad Adaline di scoprire effettivamente la vera essenza della vita e di fare delle scelte opportune per poter essere finalmente felice e non più costretta a scappare da una parte all’altra del mondo. Inoltre, sarà costretta nel far presente effettivamente quanto accaduto nella propria esistenza e come questo non le consente di condividere la felicità con le persone care.

