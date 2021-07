Adaline L’eterna giovinezza/ Su Canale 5 il film con Blake Lively (oggi, 2 luglio)

Adaline L’eterna giovinezza, film diretto da Lee Toland Krieger

Adaline L’eterna giovinezza vain onda oggi, venerdì 2 luglio, su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. Il film è diretto da Lee Toland Krieger. Nel cast: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford, Ellen Burstyn, Kathy Baker, Lynda Boyd. Dopo aver attraversato sei stagioni di Gossip Girl nei panni della regina adolescente dell’Upper East Side Serena Van der Woodsen, Blake Lively ha fatto alcune scelte intelligenti.

A parte i film Sisterhood of the Traveling Pants (il primo dei quali ha girato prima di diventare una star del piccolo schermo) e Green Lantern (che, se non altro, l’ha fatta incontrare con l’attuale marito Ryan Reynolds), ha tenuto la testa bassa, offrendo turni di supporto credibili per registi come Rebecca Miller (The Private Lives of Pippa Lee), Ben Affleck (The Town) e Oliver Stone (Savages).

Adaline L’eterna giovinezza, la trama del film

La trama di Adaline L’eterna giovinezza ci porta a raccontare di una bionda posata in modo soprannaturale la cui bellezza statuaria è addolcita da occhi gentili e strabici e da una malinconica divaricazione, Lively è una strana presenza sullo schermo, in qualche modo sia calda che fredda, accessibile e recessiva. Adeline – L’eterna giovinezza narra di una donna il cui aspetto fisico smette di cambiare poco prima dei 30 anni, non le dà tutto questo, ma è un passo significativo nella giusta direzione.

I film che ruotano attorno a protagonisti che sfidano il tempo hanno tormentato autori dal talento sfrenato come Francis Ford Coppola e David Fincher, i cui Youth Without Youth e Il curioso caso di Benjamin Button. Il film è ben montato, girato e montato con sicurezza e fluidità, seppur con non molta immaginazione, il film (scritto da J. Mills Goodloe e Salvador Paskowitz) inizia con una nota di mistero noir come un solitario Lively, regale nel primo di molti lunghi, cappotti vintage, passeggia per le strade di San Francisco.

Tramite la voce fuori campo (di Hugh Ross) e alcuni flashback in tonalità seppia, apprendiamo che da qualche colpo di astuzia pseudoscientifica, Adaline ha smesso di invecchiare nel momento in cui ha avuto un incidente d’auto quasi mortale quasi 80 anni fa. In altre parole, è una ragazza di 107 anni con il viso e il corpo di una 29enne. Potrebbe sembrare uno scenario da sogno per molti nel mondo del cinema, ma Adaline, come un mostro, tiene segreta la sua condizione. Cambiando nome e residenza ogni 10 anni, la nostra eroina, nonostante il suo aspetto, diventa abile nell’evitare l’intimità e si mette in viaggio ogni volta che qualcuno si avvicina troppo, non volendo impegnarsi e poi guarda la sua amata invecchiare e morire.

Quando la incontriamo, lavora come bibliotecaria, mantenendo contatti regolari solo con un’amica pianista cieca (Lynda Boyd) e la figlia ormai anziana che ha lasciato molti anni fa (una ancora vivace Ellen Burstyn). In una manciata di scene che avrebbero potuto facilmente trasformarsi in un campo, Burstyn e Lively riescono a trasmettere la strana e tenera dinamica tra due donne le cui apparenze fisiche smentiscono la loro reale relazione. Tutto considerato, la vita sembra andare avanti per Adaline fino a quando non incontra Ellis (Michiel Huisman di Game of Thrones), un fusto affascinante con un sacco di soldi e una propensione piuttosto conveniente per tutte le cose vecchie. Ellis si innamora di Adaline, che, a sua volta, cede gradualmente al suo corteggiamento persistente, e proprio quando Adeline – L’eterna giovinezza inizia a scivolare in luoghi comuni sdolcinati , la trama si snoda in modo piacevole: Ellis porta Adaline a conoscere i suoi genitori (Kathy Baker e un commovente, Harrison Ford dagli occhi di rugiada).

