Adaline: L’eterna giovinezza/ Su Canale 5 il film con Harrison Ford

Adeline: L’eterna giovinezza, film di canale 5 diretto da Lee Toland Krieger

Adaline: L’eterna giovinezza va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 19 agosto, a partire dalle 16.35. Si tratta di una commedia sentimentale del 2015 distribuita da Eagle Pictures e prodotta da Lakeshore Entertainment, Sidney Kimmel Entertainment, Sierra Affinity. La regia è di Lee Toland Krieger. Il regista ha diretto molte serie televisive. Nel cast troviamo Harrison Ford. Nel 1986 ha ricevuto una nomination all’Oscar come migliore attore protagonista per Witness il testimone. Nel 2002 ha vinto un Premio Cecil B. DeMille e nel 2010 un Premio César onorario. Durante la sua carriera ha avuto diversi colpi di fortuna.

Nel 1977 interpreta Han Solo in Guerre stellari. Nel 1981 Tom Selleck rifiuta il ruolo di Indiana Jones e il regista Steven Spielberg lo affida a lui, lo stesso accade nel 1982 quando Dustin Hoffmann rinuncia alla parte di Rick Deckard in Blade Runner. La protagonista femminile è Blake Lively, figlia di padre regista e madre attrice. Ottiene la popolarità interpretando Serena Van der Woodsen, nella serie televisiva di successo Gossip girl.

Nel cast troviamo anche Amanda Crew, Anthony Ingruber e Michiel Huisman. Il film è stato girato in Canada, precisamente a Conquitlam. Inizialmente la regia era stata affidata a Gabriele Muccino e nel cast doveva esserci anche Angela Lansbury. Il primo trailer è stato diffuso a fine novembre del 2014. Nelle sale americane è uscito a fine aprile del 2015. In tutto il mondo la pellicola ha incassato 65 milioni di dollari. In Italia 3,2 milioni di dollari. Al Teen Choice Award Adeline: L’eterna giovinezza ha ottenuto tre candidature: al miglior film drammatico, al miglior bacio, alla migliore attrice.

Adeline: L’eterna giovinezza, la trama del film

Leggiamo la trama di Adaline: L’eterna giovinezza. Adeline Bowman è nata nel 1908, si sposa con Flemming e ha una figlia. Una sera mentre sta tornando a casa ha un incidente automobilistico e per un fenomeno inspiegabile che colpisce il suo sistema neurologico, la donna da quel momento non invecchia più ma si mantiene sempre giovane. E mentre sua figlia cresce e suo marito perde la giovinezza, la donna resta sempre uguale a quando aveva 29 anni, età dell’incidente. Per questo motivo è obbligata a traslocare ogni dieci anni e a costruirsi una nuova identità.

Questa situazione le permette di vivere decenni senza che il suo corpo avanzi negli anni e le vicende che colpiscono il mondo fanno da sfondo alle sue vicende. Vive nel contesto delle due Guerre Mondiali, delle rivolte degli anni ‘60 fino ai giorni odierni. Si trasferisce a San Francisco e gestisce una biblioteca. Un giorno incontra Ellis Jones, tra due scoppia la scintilla, ma la donna non può raccontare il suo segreto e cerca di tenerlo lontano dalla sua vita.

Per conquistare il cuore di Adaline, Ellis dona alla biblioteca un quantitativo di libri importante a condizione che lei esca a cena con lui. La donna accetta e si riaccende in lei la passione. Jones la invita a trascorrere un weekend nella casa dei suoi genitori che festeggiano quarant’anni di matrimonio. William il padre di Ellis riconosce Adeline, in passato aveva avuto una storia con lei. La ragazza gli fa credere che è la figlia della donna che ha amato, ma una cicatrice sulla sua mano fa affiorare il passato. William le chiede di raccontargli al verità, lei non è Jennifer come si fa chiamare ma è la sua Adeline, ma non sa spiegarsi come mai si è mantenuta giovane, nonostante siano trascorsi molti anni.

La donna gli racconta come sono andate le cose e William le suggerisce di dire le stesse parole a suo figlio Ellis per non farlo soffrire. Adeline è stanca di fuggire e vuole vivere la sua storia d’amore con Ellis. Mentre è in macchina per raggiungere l’uomo ha un incidente stradale e i soccorsi cercano di rianimarla. Da quel momento Adeline ricomincia ad invecchiare. L’anno dopo mentre si sta preparando per uscire con Ellis, si guarda allo specchio e vede un capello bianco, segno che tutto è tornato nella normalità.

