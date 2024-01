Adam Harrison, morto il figlio di Rick di “Affari di Famiglia”/ Il 39enne deceduto forse per overdose

Gravissimo lutto nel mondo della tv, è morto Adam Harrison, figlio di Rick Harrison, divenuta una star famosa in tutto il mondo per il suo show “Pawn Stars”, in onda in Italia con il nome di Affari di Famiglia. La notizia, come si legge su Fanpage, è riportata da TMZ, che ha fatto sapere che Adam Harrison sarebbe morto a seguito di una overdose. “La nostra famiglia è estremamente rattristata dalla morte di Adam. Chiediamo privacy mentre piangiamo la sua perdita”. Sembra che il decesso sia stato scoperto da qualche giorno, anche se sulla vicenda bisogna aspettare notizie più certe una volta che sarà eseguita l’autopsia da parte del medico legale. Nel frattempo la polizia di Las Vegas, dove è stato trovato il corpo senza vita del 39enne, ha aperto una indagine.

Sul profilo social di Adam Harrison è apparsa una dedica con scritto “Sarai sempre nel mio cuore. Ti amo Adam”. Ovviamente i messaggi dedicati alla star della tv sono tantissimi, a dimostrazione di quanto il ragazzo fosse seguito. Rick Harrison aveva tre figli, ma rispetto agli altri due Adam non era solito apparire in Pawn Stars, vedendosi nel piccolo schermo solo sporadicamente. Il più presente era infatti Corey, primogenito del proprietario del World Famous Gold & Silver Pawn Shop.

ADAM HARRISON, MORTO IL FIGLIO DI RICK DI “AFFARI DI FAMIGLIA”: IL MESSAGGIO DEL FRATELLO COREY

Secondo quanto riferito da TMZ, Adam avrebbe aiutato il padre nell’attività di famiglia per poi provare a cavarsela da solo e prendendo un’altra strada. Ma sul suo conto si hanno davvero poche informazioni, e sembra che ultimamente stesse facendo l’idraulico.

“Sono furioso e distrutto all’idea di dover condividere la scomparsa di mio fratello, oggi, a causa di una crisi da oppioidi. La rabbia dentro di me sta ribollendo. Questa crisi sta mietendo innumerevoli vittime, ed è ora di scatenare la nostra rabbia collettiva e chiedere un’azione immediata”, scrive Corey parlando del fratello morto. “Adam “Wax” Harrison, meritavi molto di più. Il tuo ricordo alimenterà la mia inflessibile determinazione a realizzare un cambiamento radicale”, ha concluso la star di Affari di Famiglia.

