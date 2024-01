Adam Jendoubi in terapia intensiva dopo un grave incidente in moto/ Arresto cardiaco per l’attore di 23 anni

Adam Jendoubi, terribile incidente in moto a Napoli: fratture multiple al cranio

Il giovane attore Adam Jendoubi è rimasto coinvolto in un grave incidente in moto all’alba di oggi, mercoledì 3 gennaio, a Castellamare. Stando alle prime ricostruzioni riportate da siti e giornali come il FQMagazine, il giovane avrebbe perso il controllo della sua Honda SH 125, cadendo sull’asfalto. Sul posto poco dopo la chiamata al 118, sono arrivati tempestivamente i soccorsi che hanno effettuato una prima rianimazione al giovane che era in arresto cardiaco tuttavia le sua condizioni, anche se gravissime, si sono stabilizzate.

Le condizioni di Adam Jendoubi sono apparse sin da subito seriamente compromesse. L’attore noto per aver recitato in La paranza dei bambini e nel videoclip di Liberato è stato trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, infatti, il 23enne ha riportato fratture multiple al cranio causate dall’impatto con l’asfalto dopo la caduta.

Adam Jendoubi lotta tra la vita e la morte: come sta dopo il gravissimo incidente in moto

Adam Jendoubi è in pericolo di vita dopo il terribile incidente in moto di questa mattina all’alba. Il giovane attore è tutt’ora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili ma gravissime. Stando a quanto riportato da Napoli Today, il quadro clinico sarebbe particolarmente grave a causa di fratture multiple riportate al cranio e Adam Jendoubi lotta tra la vita e la morte.

Adam Jendoubi, di origini polacche e tunisine ma nato e cresciuto a Forcella, quartiere di Napoli, è celebre per aver preso parte a numerosi video musicali del cantautore napoletano Liberato. Il 23enne è noto al grande pubblico anche per aver interpretato il ruolo di Aucelluzzo ne La paranza dei bambini, film ispirato dall’omonimo libro scritto da Roberto Saviano, ed è considerato uno degli attori emergenti tra i più promettenti.

