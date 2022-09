“Adam Levine ha tradito Behati Prinsloo”/ Modella rivela: “Io la sua amante”

“Adam Levine ha tradito la moglie, Behati Prinsloo”. Sono queste le accuse mosse da Sumner Stroh, influencer nonché auto-dichiaratasi amante dello stesso cantante e leader dei Maroon 5. Attraverso TikTok la ragazza ha spiegato appunto che il noto artista avrebbe tradito la modella di Victoria Secret, raccontando alcuni dettagli della vicenda: “Ho avuto una storia con l’uomo che sta con una modella di Victoria Secret – ha spiegato Sumner Stroh, influencer che su Instagram vanta più di 300mila follower – al tempo ero giovane, avevo 19 anni ed ero un po’ ingenua”.

“Mi sono anche sentita sfruttata. Sono sicura che tutti conosciate Adam Levine – ha quindi spiegato la ragazza – io e lui ci siamo visti per circa un anno. Dopo aver smesso di parlargli per mesi, lui è tornato nella mia vita con questo messaggio: ‘Domanda seria. Sto per avere un altro figlio. Vorrei chiamarla Sumner, a te va bene?’”. Dichiarazioni decisamente esplosive quelle rilasciate da Sumner Stroh, che poi ha continuato: “Ero tipo, ‘Sono all’inferno. A questo punto devo essere l’inferno’. La mia morale è stata inconsapevolmente compromessa”.

ADAM LEVINE HA TRADITO LA MOGLIE BEHATI PRINSLOO? ECCO COSA HA RIVELATO SUMNER STROH SU TIKTOK

E ancora: “Sono stata completamente manipolata. Volevo gestire tutto in privato, non ho mai voluto farmi avanti, perché ovviamente capisco le implicazioni che derivano dal fare quello che faccio adesso, fare soldi come faccio adesso che sono una modella di Instagram. Quindi essere legata ad una storia come questa so cosa può portare, conosco gli stereotipi“.

La presunta amante di Adam Levine svela anche di essere stata vittima di estorsione: “Avevo inviato alcuni screenshot incautamente ad alcuni amici di cui pensavo di fidarmi e uno di loro aveva tentato di vendere tutto a un tabloid. Quindi eccomi qui. Adesso le persone diranno di tutto e faranno false ipotesi. Spero però che la verità che sta venendo fuori possa fare del bene”. La ragazza, a supporto del presunto tradimento di Adam Levine nei confronti di Behati Prinshloo, ha mostrato tutti gli screenshot delle conversazioni avute con il cantante dei Maroon 5. Pochi giorni fa la modella di Victoria Secret aveva annunciato di essere in dolce attesa, per la terza volta, dal cantante.

